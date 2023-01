Biznes i technologie

Polska zwróciła Niemcom 400 ton odpadów. Leżały w Zgierzu przez 4 lata

Autor: PAP

Data: 03-01-2023, 18:35

Zakończył się zwrot do Niemiec blisko 400 ton odpadów tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego, które znajdowały się na terenie gminy Grabów (woj. łódzkie) - poinformował we wtorek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Odpady do Polski trafiły w 2018 r.

Polska zwróciła Niemcom 400 ton odpadów. fot. shutterstock