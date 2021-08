Polska żywność na rynkach arabskich. Które branże poszukiwane?

Polska krówka jest przykładem produktu, który od lat obecny jest na wielu rynkach arabskich. W supermarketach i mniejszych sklepach można także znaleźć wafelki w czekoladzie, czekolady, batony, płatki czy lizaki polskich producentów – wskazuje PAIH.

Data: 30-07-2021, 11:26

Żywność zajmuje wysokie miejsce w strukturze towarowej importu z Polski do krajów arabskich; fot. shutterstock

Słodycze na rynkach arabskich

– Niezmiennie w strukturze towarowej importu z Polski do krajów arabskich wysokie miejsca zajmuje żywność. Polskim firmom z sektora udaje się fantastycznie odczytywać i odpowiadać na zapotrzebowanie i preferencje konsumentów z Bliskiego Wschodu. Na szczególną uwagę zasługują tutaj producenci słodyczy – mówi Daria Wąsiewska, rzecznik prasowy PAIH.

– Warto zauważyć, że np. ZEA są w ścisłej czołówce krajów wydających najwięcej per capita na wyroby czekoladowe. Dlatego potencjał importowy dla tej kategorii jest ogromny i polscy eksporterzy są tego świadomi. Pośród ponad 20-stu polskich wystawców na targach Gulfood 2021, większość prezentowała właśnie słodycze – wskazuje Daria Wąsiewska.

– Warto zauważyć, że np. ZEA są w ścisłej czołówce krajów wydających najwięcej per capita na wyroby czekoladowe. Dlatego potencjał importowy dla tej kategorii jest ogromny i polscy eksporterzy są tego świadomi. Pośród ponad 20-stu polskich wystawców na targach Gulfood 2021, większość prezentowała właśnie słodycze – wskazuje Daria Wąsiewska.

Jabłka, truskawki i borówki

Jak dodaje, dystrybutorzy z Bliskiego Wschodu zwracają też uwagę na potencjał Polski jako kraju rolniczego i cenią sobie przede wszystkim nasze jabłka, truskawki oraz borówki.

– Już od kilku lat polskie jabłka są sprzedawane w Egipcie, który stał się drugim największym ich odbiorcą. W branży owocowej należy jednak dobrze zbadać rynek, bo o ile jabłka, jak Royal Gala czy Idared, znajdą swoich odbiorców praktycznie w każdym zakątku regionu, to już np. polskie truskawki konkurują mocno z tymi z Egiptu na rynkach światowych. W przypadku Arabii Saudyjskiej w strukturze towarowej importu z Polski dominują zboża, ale na rynku można spotkać też m.in. kapustę kiszoną czy świeże borówki amerykańskie – wymienia.

Produkty mleczarskie i jaja

Polskie produkty mleczarskie i jaja zajmują szczególnie wysokie pozycje w rankingu grup produktów najchętniej importowanych przez kraje arabskie, w szczególności ZEA i Arabię Saudyjską.

– Są to produkty szczególnie cenione w kuchni bliskowschodniej, co gwarantuje niesłabnący popyt na nie. Polskie mleko, jogurty, produkty mleczne w proszku, jaja oraz produkty jajeczne i drób można kupić w hipermarketach w Dubaju, czy Abu Zabi. W przypadku ZEA, polskie produkty spożywcze można także kupić online. Jak pokazują doświadczenia polskich przedsiębiorców, rozwijający się w najbogatszych krajach regionu kanał e-commerce jest stosunkowo łatwym narzędziem dystrybucji, którego zalet nie należy ignorować – przekonuje rzecznik prasowy PAIH.

Żywność ekologiczna i zdrowe przekąski

– Stały wzrost populacji krajów Bliskiego Wschodu oraz rozwój turystyki w regionie są czynnikami wpływającymi pozytywnie na prognozy wzrostu sektora spożywczego w najbliższych latach. Jest to rosnący rynek o zdywersyfikowanym profilu konsumentów w związku z dużą migracją regionalną, a także zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Populacja państw regionu charakteryzuje się młodym wiekiem i wysokim poziomem dochodu rozporządzalnego. Co więcej, dzięki strukturze demograficznej oprócz tradycyjnych produktów spożywczych używanych w kuchni bliskowschodniej, coraz większą popularnością cieszą się zagraniczne produkty czy trendy obecne na zachodnich rynkach. Bazując na zdobytym już przez polskich eksporterów doświadczeniu i łącząc je z aktualnymi trendami konsumenckimi na wewnętrznych rynkach państw regionu możemy wskazać co najmniej kilka obszarów, w których przedsiębiorcy mogą upatrywać swojej szansy – mówi Daria Wąsiewska.

Jak wymienia, po pierwsze zauważalna już jest, szczególnie w krajach o dużym odsetku migrantów i tzw. „expatów” szczególnie z państw europejskich i Ameryki Północnej, większa świadomość zdrowotna konsumentów. Nad Zatoką Perską rośnie popyt na wysokiej jakości ekologiczną żywność czy produkty odpowiadające określonym dietom. Rządy państw również zauważają potrzebę nie tylko zapewnienia wystarczającej ilości pożywienia, ale także zwracają uwagę na jego wartości odżywcze i jakość. Dla przykładu, lokalni dystrybutorzy w ZEA, starając się wpisać w program UAE „National Food Security Strategy 2051”, coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na zdrowe przekąski - słodycze bez glutenu, organiczne, ekologiczne i wypełniające rolę bardziej pożywnego popołudniowego deseru. Perspektywicznie, ze względu na silne trendy zdrowotne, promowane niekiedy przez państwo (m.in. wprowadzony w ZEA podatek od produktów zawierających cukry), rośnie także popularność bogatych w antyoksydanty ciemnych czekolad, czekolad bez cukru lub czekolad bezglutenowych. Trend zdrowej żywności dotyczy nie tylko słodyczy. To również produkty roślinne, przekąski, smakołyki, makarony, owoce i warzywa, czy ich przetwory. Już w 2014 r. 83% zapytanych respondentów w ZEA oświadczyło, że są gotowi zapłacić wyższą cenę za zdrową żywność, a aktualnie ok. 15% wszystkich pakowanych produktów spożywczych to produkty ekologiczne.

Mrożonki i gotowe posiłki

W ostatnich latach bardzo szybko rośnie też segment mrożonej żywności, w tym szczególnie posiłków gotowych. Na ten trend wpływają zmiany społeczne, wpływające na aktywizację zawodową kobiet, co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na produkty łatwo dostępne, których przygotowanie jest szybkie i wygodne.

– W Arabii Saudyjskiej odsetek kobiet aktywnych zawodowo plasował się w 2020 r. na poziomie ok. 15%, przy dalszym prognozowanym wzroście. Sprzedaż posiłków gotowych do spożycia wzrasta już od kilku lat, i w krajach takich jak ZEA średnia roczna stopa wzrostu to ok. 8 %. Prognozy wskazują, iż po ustaniu pandemii ten trend będzie kształtował wiele z rynków arabskich. Dodatkowo, kolejną kwestią, w której role odgrywają kobiety są przyzwyczajenia dotyczące przygotowania posiłków w domu. To kobiety właśnie są inicjatorkami zmian żywieniowych w arabskich domach oraz decydują o tym jakie produkty spożywcze będą używane do przygotowania potraw w domu – mówi Daria Wąsiewska.

Mięso i wędliny

– Co zaskakujące, widać rosnące zainteresowanie mięsem wołowym, baraniną i wieprzowiną. W przypadku wędlin i mięsa wieprzowego to rosnąca liczba obcokrajowców w Dubaju przyczynia się do zakupu tych produktów (tylko 2 na 10 mieszkańców Dubaju to rodowici obywatele ZEA). Wieprzowe przekąski mogą mieć swoje zasłużone ‘5 minut’ w Emiratach, są wysoko cenione i mają swoje osobno wydzielone miejsce w supermarketach spożywczych. Hitem na półkach w supermarketach jest tutaj hiszpańskie ‘chorizo’, niemieckie ‘frankfurterki’ – dodaje.

