Polski eksport do Kataru w 2020 r. to 90 mln dol. (raport)

Polska dostarczyła w 2020 r. do Kataru towary o wartości 90 mln dol., z czego 85 proc. stanowiły towary przemysłowe - wskazuje KPMG.

Autor: PAP

Data: 08-12-2021, 11:46

Jak wyglądają stosunki gospodarcze Polski i Kataru?; fot. unsplash.com

Zdaniem firmy doradczej KPMG, współpraca polsko-katarska jest nadal na wczesnym etapie i ma potencjał rozwoju.

Import towarów z Kataru do Polski

Jak zauważono w analizie "Invest in Poland. A place for Qatari investments in the EU", do 2015 roku import towarów z Kataru do Polski obejmował głównie materiały polimerowe, a bilans handlowy dla Polski pozostawał do tego czasu dodatni. Katarsko-polskie stosunki handlowe nasiliły się w ciągu ostatnich kilku lat za sprawą rozpoczęcia dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 2015 roku i od tego czasu wartość towarów sprzedawanych do Polski wyraźnie przekracza eksport towarów z Polski do Kataru.

"Rekordowy poziom eksportu o wartości blisko 893 mln dolarów został osiągnięty w 2018 roku. W 2020 roku, w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, eksport wyniósł 538 mln dolarów - o 28 proc. mniej niż w roku poprzednim. LNG ma strategiczne znaczenie w zapewnieniu dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego, a Katar pozostaje głównym źródłem tego zaopatrzenia" - wskazano w analizie.

Stosunki gospodarcze między Polską a Katarem

Z drugiej strony - podkreśla KPMG - polski eksport do Kataru jest zróżnicowany pod względem swojej struktury. Wśród towarów o wartości 90 mln dolarów dostarczonych z Polski do Kataru w 2020 roku, 85 proc. stanowiły towary przemysłowe - w szczególności maszyny i aparatura elektryczna, meble, papier i tektura. Według raportu, Polska jest 22. krajem na świecie pod względem wartości eksportu, dostarczającym głównie materiały przetworzone, a nie surowce.

Eksperci firmy wskazują, iż stosunki gospodarcze między Polską a Katarem pozostają w fazie wczesnego rozwoju, umożliwiającej zwiększenie współpracy biznesowej. Ich zdaniem kluczową kwestią jest przynależność Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu firmy zarejestrowane w Polsce mogą korzystać ze swobodnego dostępu do jednolitego rynku, liczącego blisko 450 mln mieszkańców.

"Handel bezcłowy i wspólne zasady ułatwiają wymianę towarów, usług i alokację kapitału, przez co umożliwiają osiągnięcie wyższych przychodów. Inwestorzy zagraniczni w Polsce mogą zwiększyć swoją stopę zwrotu poprzez zmniejszenie kosztów dzięki licznym ulgom podatkowym, jak również dotacjom i pożyczkom zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. Po transformacji systemowej Polska stała się jednym z najchętniej wybieranych przez inwestorów zagranicznych państwem w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze światowe agencje ratingowe utrzymały swoje oceny wiarygodności kredytowej Polski oraz stabilne perspektywy mimo pandemii" - wskazują eksperci firmy.

Analiza zauważa, iż wraz z wymianą towarów rozwijany jest handel usługami pomiędzy Katarem i Polską. Jak podano, w 2020 roku wartość usług sprzedanych do Kataru przez Polskę wyniosła 19 mln dolarów, a w przeciwnym kierunku popłynęło prawie 29 mln dolarów. Od 2017 roku to Katar utrzymuje nadwyżkę w handlu usługami z Polską. Według danych GUS w 2020 roku - na które powołuje się KPMG - w Polsce działały tylko cztery firmy z katarskim kapitałem, a wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dokonywanych przez podmioty zlokalizowane w Katarze pozostaje nadal nieznaczna. W 2020 roku do Polski napłynęło ok. 600 tys. dolarów BIZ, a łączna pozycja zobowiązań z tytułu BIZ wobec inwestorów katarskich wyniosła 1,5 mln dolarów.

Według prezesa Katarsko-Polskiej Rady Biznesu Daniela Dybały, cytowanego przez KPMG, istnieje ogromny potencjał dla wzmocnienia więzi handlowych między Polską a Katarem, a Rada, która powstała jako organizacja non-profit przy Qatar Financial Center w Dosze, odnotowuje istotny wzrost zapytań ze strony przedsiębiorców i inwestorów.

"Obserwujemy również wzrost liczby wizyt dyplomatycznych i oczekujemy, że w najbliższej przyszłości inwestycje gwałtownie wzrosną. Polska, jako jedna z większych gospodarek i jeden z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, jest doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu" - wskazał przytaczany przez KPMG Dybała.