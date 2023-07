Polski Holding Hotelowy z uzyskanego zysku netto za 2022 r. w wysokości 50,7 mln zł przekazał 4,2 mln zł na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i 8,5 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych - podał w czwartek PHH.

Jak poinformował Polski Holding Hotelowy w czwartek, spółka wypracowała za 2022 r. zysk netto w wysokości 50,7 mln zł. Zgodnie z przepisami ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, PHH wpłaciła 8,5 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Ponadto spółka dokonała wpłaty w wysokości 4,2 mln zł na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

"Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską i nasze zyski są też coraz większe. Na mocy ustawy jesteśmy zobligowani, aby część naszych zysków przekazywać m.in. na Fundusz Rozwoju Dróg. W tym roku Polski Holding Hotelowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mln zł. W ten sposób dzielimy się z obywatelami wypracowanym przez nas zyskiem i dokładamy naszą cegiełkę do rozwoju dróg w naszym kraju, z których korzystają wszyscy przemieszczający się po polskich drogach" - podkreślił prezes zarządu PHH Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie spółki.

Dodano, że z wypracowanego zysku PHH pokrył również straty spółki z lat poprzednich w wysokości 26,6 mln zł, które powstały w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i wynikającą z tego koniecznością ochrony miejsc pracy.

Pozostałe środki z zysku w wysokości 11,4 mln zł PHH przeznaczył na kapitał zapasowy, który stanowi dodatkowe źródło finansowania firmy. Holding może przeznaczyć te środki na bieżącą działalność lub inwestycje - zaznaczono.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzenie należącymi do Skarbu Państwa obiektami świadczącymi usługi hotelarskie. W grupie kapitałowej PHH znajduje się ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH współpracuje - jako franczyzobiorca - z światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak: Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels and Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.