Polski Ład a branża spożywcza. Okiem prawnika

Ludomir Biedecki, radca prawny w Kancelarii Noerr Biedecki

Dokument ma charakter bardzo ogólny " Już teraz warto zwrócić uwagę na kilka punktów, które mogą mieć znaczenie dla branży spożywczej".

Data: 19-05-2021, 13:28

fot. materiały prasowe

Polski Ład to nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

Dokument ma obecnie charakter bardzo ogólny – zarysowuje pewne koncepcje i zamiary.

Mec. Ludomir Biedecki zwraca uwagę na kilka punktów, które mogą mieć znaczenie dla branży spożywczej w zakresie eksportu czy paszportyzacji żywności.

Komentarz mec. Ludomira Biedeckiego, radcy prawnego, kierującego praktyką prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć w kancelarii Noerr, od lat współpracuje z branżą spożywczą.

Dokument Polski Ład ma charakter bardzo ogólny – zarysowuje pewne koncepcje i zamiary, ale nie przedstawia szczegółowych metod ich realizacji - z tego względu sformułowanie bardziej szczegółowego komentarza z perspektywy prawnej, nie jest na ten moment możliwe. Niemniej już teraz warto zwrócić uwagę na kilka punktów, które mogą mieć znaczenie dla branży spożywczej:

Polski Ład a eksport

Wsparcie w eksporcie produktów rolnych - można byłoby powiedzieć, że tego rodzaju działalność nie jest niczym nowym i powinna być realizowana na stałe, umożliwiając czy ułatwiając eksport polskim producentom rolnym. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że brak wsparcia ze strony państwa szalenie utrudnia wchodzenie na nowe rynki. Pod tym względem jest to niewątpliwie pomysł godny uwagi, a samo stworzenie odpowiednich struktur jest rzeczywiście konieczne.

Strukturą proponowaną w dokumencie Polski Ład jest nowa sieć biur radców handlowych, którzy mieliby wspierać działania eksportowe. Należy przy tej okazji wspomnieć, że instytucja radcy handlowego istniała już wcześniej. Zazwyczaj funkcję tę pełniły osoby działające w ramach placówek konsularnych. Instytucję zlikwidowano jednak w związku z krytyczną oceną jej działalności. Dokument Polski Ład nie precyzuje jak planowana nowa sieć biur radców handlowych miałaby istotnie usprawnić działania na rzecz wspierania eksportu i w jaki sposób miałaby być lepsza od tego, co istniało poprzednio. Jakakolwiek ocena będzie możliwa dopiero po przedstawieniu bardziej precyzyjnych informacji w tym zakresie.

Możliwość emisji udziałów inwestycyjnych przez spółdzielnie umożliwiające pozyskiwanie środków na realizację projektów

Zastosowanie tego rozwiązania mogłoby dać szansę np. polskiej branży mleczarskiej – zdominowanej przez spółdzielnie – na pozyskiwanie inwestorów. Zatem pomysł wydaje się interesujący. Jednocześnie jednak na tym etapie rodzi wątpliwości natury prawnej. Pojawiają się bowiem pytania np. o odpowiedzialność (jaka byłaby odpowiedzialność posiadaczy takich udziałów za zobowiązania spółdzielni), czy o podział zysków (czy posiadacze udziałów uczestniczyliby w zyskach na równi z innymi członkami spółdzielni), itp.

Polski Ład - paszportyzacja żywności

Na początku należy wspomnieć, iż jest to trend o charakterze globalnym i wynika z potrzeby uzyskiwania na każdym etapie łańcucha dostaw precyzyjnych i wiarygodnych informacji dotyczących produktów spożywczych. W Polskim Ładzie jest mowa o paszportyzacji również w kontekście narzędzia, które umożliwi mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej. Wydaje się jednak, że o ile stworzenie systemu gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi żywności ma sens w kontekście globalnego trendu, o tyle sam fakt umożliwienia sprawnego gromadzenia i przekazywania informacji o żywności nie jest wystarczająco mocnym bodźcem, aby przesądzić o większej konkurencyjności jakiegokolwiek polskiego gospodarstwa na rynku spożywczym.

Obecnie realną przewagę konkurencyjną buduje się raczej poprzez szerzej rozumianą automatyzację i wdrażanie nowoczesnych technologii produkcyjnych. Trudnością pozostaje również stopień sformalizowania całego procesu dokumentacji. Dla przykładu niektórzy producenci rezygnują ze stosowania oznaczeń żywności ekologicznej, choć ich produkty spełniają stosowne wymagania, chcąc zwyczajnie uniknąć utrudnionych biurokratycznych procesów związanych z dokumentacją procesu produkcyjnego.

Zagwarantowanie lepszej ochrony producentów rolnych poprzez utworzenie rachunku powierniczego a także nowego sposobu ubezpieczeń oraz wprowadzenie zmian w przepisach prawach, które powstrzymają nieterminowość lub brak zapłat

O ile usprawnianie płatności co do zasady jest niewątpliwie koncepcją godną pochwały, o tyle trudno wypowiedzieć się bardziej merytorycznie o proponowanych rozwiązaniach, nie znając ich szczegółów. Pytania jakie pojawiają się na tym etapie, to chociażby: kto poniesie koszty rachunku powierniczego, na jakich zasadach będą z niego wypłacane środki, czy będą one bezpieczne w razie upadłości kontrahenta, itp. Dodatkowo brakuje jakichkolwiek konkretnych informacji na temat tego, jakiego rodzaju zmiany w prawie miałyby ukrócić nieterminowe płatności. Teoretycznie już teraz takie uregulowania dotyczące nieterminowych płatności istnieją, ale w praktyce są nieefektywne.