Polski Ład: będzie projekt ws. zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

W trzecim kwartale 2021 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy zakładający większy zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane w rolnictwie. Propozycja ta była zapowiadana w Polskim Ładzie.

Autor: PAP

Data: 02-07-2021, 12:59

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy zakładający większy zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane w rolnictwie; fot. shutterstock.com

W piątek na stronach rządowego wykazu prac legislacyjnych pojawiła się informacja nt. projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w Polskim Ładzie

Wyjaśniono, że w projekcie zaproponowano zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l oraz limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Projekt w tej sprawie był zapowiadany podczas prezentacji Polskiego Ładu, a zgodnie z wykazem rząd planuje go przyjąć w trzecim kwartale 2021 roku.

Strona rządowa wyjaśnia, że proponowane rozwiązania mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa.

Zwrócono uwagę, że w ostatnich latach koszty produkcji rolnej zwiększyły się m.in. z powodu drożejącego paliwa, a przy niskich cenach jakie uzyskują producenci rolni, produkcja staje się coraz mniej opłacalna.