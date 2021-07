Polski Ład będzie stymulował rozwój rolnictwa ekologicznego

Rozwiązania dotyczące stymulowania rozwoju rolnictwa ekologicznego zawieramy w programie Polski Ład, gdzie mówimy o uwolnieniu rolniczego handlu detalicznego - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Bartosik odpowiadał na pytanie posłanki Barbary Dziuk (PiS) o to, jak stymulowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie rozwój rolnictwa ekologicznego. "Rozwiązania dotyczące stymulowania rolnictwa ekologicznego zawieramy w programie Polski Ład, gdzie mówimy o uwolnieniu rolniczego handlu detalicznego" - powiedział.

Według wiceministra Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi cały czas prowadzi aktywną politykę wspierającą rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych prowadzących produkcję ekologiczną.

"Wprowadzamy liczne ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję na małą i średnią skalę. Ponadto, prace w zakresie uproszeń i ułatwień są i będą kontynuowane (...) w oparciu o wniosek m.in. organizacji działających na rzecz rolnictwa" - tłumaczył Bartosik.

Poinformował, że aktualnie trwają prace dotyczące ułatwień dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny. "W związku z założeniami Polskiego Ładu, w którym zawarto inicjatywę uwolnienia rolniczego handlu detalicznego, w ministerstwie realizowane są działania na rzecz podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Planuje się przede wszystkim umożliwienie sprzedaży produktów do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego" - wyjaśnił.

Według Bartosika "sprzedaż bezpośrednio konsumentom żywności z RHD już jest aktualnie możliwa".

Zniesienie maksymalnych limitów zbytu żywności konsumentom

Jak dodał, w ramach Polskiego Ładu planowane jest zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym. Dotyczyć one będą dostaw w ramach RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji. Bartosik zapowiedział też podwyższenie kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

Wiceminister zapowiedział również działania wspierające rolnictwo ekologiczne w ramach KPO, "które wyróżniają sektor rolno-spożywczy wśród innych sektorów gospodarki mających duże znaczenie dla odbudowy po pandemii COVID-19".

"W ramach komponentu A KPO +Odporność i konkurencyjność gospodarki+ przewidziano wsparcie w kwocie 1 mld 267 mln euro" - poinformował Bartosik i dodał, że do rolników trafią również pieniądze z obecnej oraz przyszłej perspektywy budżetowej UE.

Odpowiadając na pytanie dodatkowe Barbary Bartuś (PiS) dotyczące tego, jakie działania resort planuje podjąć, żeby zwiększyć rodzime przetwórstwo ekologiczne, Bartosik powiedział, iż ministerstwo opracowało ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021-2027.

Badania naukowe

Według niego opiera się on na różnych działaniach, takich jak badania naukowe czy rozwój metod produkcji ekologicznej i promocja gospodarstw ekologicznych.

"Chcemy jednak przede wszystkim skorzystać ze środków, które w ramach KPO zostaną przeznaczone na przetwórstwo" - zadeklarował. Jak wyjaśnił, przetwórstwo ma być "blisko producenta, aby skracać drogę dostawy płodów rolnych do zakładów przetwórczych".

"Z tych środków będą mogli korzystać także rolnicy i przedsiębiorcy, którzy będą mogli tworzyć zakłady przetwórcze na terenie gmin i powiatów" - powiedział Bartosik.

Poinformował też o pracach nad rozwiązaniem, które umożliwi dostarczanie produktów ekologicznych do szkół w ramach dożywiania dzieci. "To bardzo ważne działanie, które będzie miało swoje efekty dla rolników zajmujących się produkcją ekologiczną, ale też dla zdrowego żywienia połączonego z edukacją ekologiczną" - ocenił.

Wiceminister dodał, że unijne rekomendacje zakładają osiągnięcie poziomu 20 proc. produkcji ekologicznej. "My mamy w naszym kraju nad czym pracować i chcemy w realnej niedalekiej przyszłości osiągnąć cel 10-12 proc. gospodarstw ekologicznych. Korzystanie ze środków europejskich i wdrażanie w życie Polskiego Ładu powinno umożliwić nam osiągnięcie tego celu" - powiedział.