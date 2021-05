Polski Ład: Brakuje rozwiązań łączących przetwórstwo z rolnictwem

W Polskim Ładzie brakuje rozwiązań łączących branżę przetwórczą z rolnictwem, a także powiązań z transformacją energetyczną - mówi Kacper Olejniczak, Ekspert Departament Prawa Gospodarczego, Konfederacja Lewiatan.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 18-05-2021, 15:02

Polski Ład: Brakuje rozwiązań łączących przetwórstwo z rolnictwem, grafika - shutterstock

"Polski Ład", którego założenia zostały przedstawione 15 maja, ma m.in. wspomóc rodzimą produkcję rolną poprzez podniesienie stawek dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za 1 ha. Przedstawiony ma zostać także nowy system rozliczeń, który ma być wygodniejszy dla rolnika i tańszy dla państwa. Przewidziano także, stworzenie ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ma powstać definicja gospodarstwa rodzinnego dopasowana do dzisiejszych realiów prowadzenia działalności.

"Polski Ład" zakłada również uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Obecnie w ramach tej działalności sprzedaż można prowadzić jedynie na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja bądź na terenie sąsiedniego województwa. Po zmianie przepisów ma się to zmienić. Będzie można prowadzić sprzedaż wysyłkową w ramach RHD na terenie całego kraju.

Na ile założenia Polskiego Ładu mogą wesprzeć polską branżę spożywczo-rolniczą?

- Polski Ład przedstawia liczne pomysły dla sektora rolniczego. Część z nich jest interesująca i zasługuje na uwagę przedsiębiorców, mimo że na obecnym etapie przedstawione są bardzo ogólnikowo. Dla gospodarki dobre są rozwiązania zwiększające konkurencję, np. uwolnienie rolniczego handlu detalicznego - mówi serwisowi portalspozysczy.pl Kacper Olejniczak, Ekspert Departament Prawa Gospodarczego, Konfederacja Lewiatan.

- Korzystna jest także paszportyzacja polskiej żywności, która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo żywności, co będzie z korzyścią dla konsumentów - dodaje.

- Zastanawiająca jest natomiast chęć budowania sieci biur zagranicznych, które mają wspierać polskich producentów. W tym wypadku łatwiejsze wydaje się skorzystanie z już istniejących placówek Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji - uważa ekspert.

Kacper Olejniczak zauważa, że Polski Ład ogranicza się do rolnictwa i nie przewiduje pomysłów dla szerzej rozumianej branży spożywczej. - Brakuje rozwiązań łączących branżę przetwórczą z rolnictwem, a także powiązań z transformacją energetyczną - mówi.

- Unia Europejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu kładzie nacisk na zielone rozwiązania, promując sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy. Ten obszar z pewnością wpłynie na branżę spożywczą, dlatego rozwiązania ułatwiające taką transformację powinny znaleźć się w Nowym Ładzie. Pomoc w tym obszarze pozwoli przedsiębiorcom nie przenosić kosztów transformacji na konsumentów i tym samym nie podnosić cen żywności - podsumowuje.