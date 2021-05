Polski Ład nie wesprze rozwoju niskoemisyjnej gospodarki

Nie tyle Nowy Ład, ile środki z Krajowego Planu Odbudowy będą odgrywały zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o inwestycje w budowę niskoemisyjnej gospodarki - mówi Sylwia Szczepańska, Dyrektor ds. Dialogu w Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 17-05-2021, 15:37

Sylwia Szczepańska tłumaczy, jakie czynniki sprzyjają GOZ. Fot. materiały prasowe

W Polsce hurtowe ceny energii elektrycznej należą do jednych z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Kluczowym aspektem jest zapewnienie dostępu do taniej, niskoemisyjnej energii elektrycznej. To będzie największe wyzwanie najbliższych 30 lat.

Polski Ład kładzie zbyt słaby nacisk na edukację wszystkich uczestników rynku na temat degradacji środowiska naturalnego.

- Wysokie hurtowe ceny energii elektrycznej obniżają konkurencyjność polskiego przemysłu, a szczególnie przemysłu energochłonnego, dla którego koszty zakupu energii elektrycznej stanowią istotną część całkowitych kosztów prowadzenia działalności. Pomimo, że polityka klimatyczna dotyczy wszystkich krajów UE, to w Polsce hurtowe ceny energii elektrycznej należą do jednych z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Wraz z dalszym rozwojem gospodarczym Polski oraz planowaną zieloną transformacją, znaczenie elektryczności w gospodarce będzie coraz większe - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Sylwia Szczepańska, Dyrektor ds. Dialogu w Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Dodaje, że postępująca elektryfikacja przemysłu, ciepłownictwa, transportu oraz rozwój gospodarki wodorowej spowodują dalsze zwiększanie krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Największe wyzwanie najbliższych 30 lat

- Dlatego też kluczowym aspektem jest zapewnienie dostępu do taniej, niskoemisyjnej energii elektrycznej. To będzie największe wyzwanie najbliższych 30 lat. Przejście na niskoemisyjną GOZ wymaga przede wszystkim przeogromnych inwestycji na poziomie budżetu centralnego, ale też na poziomie samych przedsiębiorców czy konsumentów. Decyzje o zakupie samochodów elektrycznych będą podejmowane tylko wtedy, gdy infrastruktura do ładowania będzie dla konsumentów powszechnie dostępna - tłumaczy.

Zdaniem Sylwii Szczepańskiej nie tyle Polski Ład, ile środki z Krajowego Planu Odbudowy będą odgrywały zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o inwestycje w budowę niskoemisyjnej gospodarki.

- Potrzebna jest też edukacja i programy promujące rozwiązania zrównoważone, bardziej przyjazne dla środowiska w poszczególnych branżach. Branża spożywcza jako kluczowa dla każdego konsumenta ma tutaj również duża rolę do odegrania. Coraz więcej konsumentów dokonując codziennych zakupów zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale również na pochodzenie i produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony presja polityki europejskiej, z drugiej świadomość i presja polityki wewnętrznej właśnie w postaci zawierania idei GOZ w takich dokumentach jak Polski Ład oraz wreszcie rosnąca świadomość konsumencka - tylko te wszystkie działania razem zebrane mogą przyczynić się do powstania w najbliższych dekadach prawdziwie zrównoważonej GOZ - mówi ekspertka.

- Dla przedsiębiorców poważnym wyzwaniem najbliższych lat będą również kwestie związane z gospodarką odpadami, a przede wszystkim budowa systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niestety będą to zmiany kosztowne dla firm. Potrzebny jest całościowy przegląd i racjonalizacja legislacji, która sprzyja powstawaniu takich nadmiarowych kosztów dla przemysłu - dodaje.

Polski Ład kładzie zbyt słaby nacisk na edukację

- Kluczowe powinno być podnoszenie świadomości przyczyn zachodzących zmian. Biznes oraz konsumenci muszą być przede wszystkim informowani o postępującej degradacji środowiska naturalnego i wpływie tych zmian na nasze zdrowie. W tym zakresie Polski Ład kładzie zbyt słaby nacisk na edukację wszystkich uczestników rynku. Jeśli biznes i konsumenci będą przekonani do potrzeby zmian, transformacja ma szansę odbyć się harmonijnie - tłumaczy.

- Podsumowując, szansę na powodzenie w stworzeniu GOZ dają nam wsparcie inwestycji, racjonalne całościowe podejście w zakresie legislacji oraz wysoka świadomość wynikająca z edukacji - mówi Sylwia Szczepańska.