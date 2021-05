Polski Ład wesprze rolniczy handel detaliczny

W sobotę opublikowano "Polski Ład", czyli kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy. Jednym z elementów tej strategii jest plan dla rolnictwa pt. "Polska - nasza ziemia".

Autor: PAP

Data: 15-05-2021, 11:31

W "Polskim Ładzie" zapowiedziano, że przygotowana zostanie ustawa, która ma uwolnić wiejską działalność gospodarczą / fot. PTWP

W "Polskim Ładzie" zapowiedziano, że przygotowana zostanie ustawa, która ma uwolnić wiejską działalność gospodarczą, m.in. poprzez zmniejszenie wymagań biurokratycznych dla małych rolników, w tym dla rejestracji urządzeń rolniczych.

"Polski Ład" ma wspomóc rodzimą produkcję rolną poprzez podniesienie stawek dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za 1 ha. Przedstawiony ma zostać także nowy system rozliczeń, który ma być wygodniejszy dla rolnika i tańszy dla państwa.

W strategii zapowiada się ponadto stworzenie centralnego systemu informatycznego katalogującego zasób państwowej ziemi. Przypomniano, że KOWR zarządza ok. 1,4 mln ha ziemi państwowej, z czego ok. 200 tys. ha pozostało do rozdysponowania na dzierżawę. System ma pozwolić szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumowne gospodarujące na państwowej ziemi.

W "Polskim Ładzie" przewidziano także, stworzenie ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ma powstać definicja gospodarstwa rodzinnego dopasowana do dzisiejszych realiów prowadzenia działalności. Ma to również pozwolić nadać im właściwą rangę oraz ograniczyć problemy spadkowe. Zgodnie z zapowiedzią, ma m.in. zniknąć konieczność zbywania gospodarstwa przed przejściem na emeryturę, a gospodarstwa rodzinne mają mieć pierwszeństwo w korzystaniu z programów wsparcia.

Po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych - zgodnie z zapowiedzią - ma się pojawić Kodeks rolny, który ma generalnie uregulować zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego.

"Polski Ład" zakłada także uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Obecnie w ramach tej działalności sprzedaż można prowadzić jedynie na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja bądź na terenie sąsiedniego województwa. Po zmianie przepisów ma się to zmienić; będzie można prowadzić sprzedaż wysyłkową w ramach RHD na terenie całego kraju.

Zmiany ustawowe zapowiedziane w strategii przewidują też stworzenie jednego cyfrowego okienka dla rolników, w którym będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię.

Dodano, że w PROW pojawią się zachęty finansowe dla tych rolników, którzy zdecydują się na wprowadzanie w swoich gospodarstwach określonych elementów nowych technologii, redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa - m.in. rolnictwa precyzyjnego.

W strategii dodano, że ma powstać Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla rolników, który ma ograniczyć ryzyka w produkcji, a także ograniczyć koszty ubezpieczeń. Wykorzystany ma być mechanizm Funduszy Wzajemnych, by zaproponować nowe rozwiązania zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej.

Jednym z ryzyk są np. warunki atmosferyczne, dlatego też ma powstać satelitarny system monitoringu upraw rolniczych na terenie całego kraju.

"Polski Ład" przewiduje ponadto: zachęty do spółdzielczości rolnej; rozwój sieci manufaktur spożywczych; program rozwoju miejscowości popegeerowskich; paszportyzację polskiej żywności; lepsze mechanizmy wsparcia OZE, czy wsparcie lokalnych producentów w eksporcie poprzez organizację sieci biur będącymi centrami eksportu polskiej żywności. Mają one powstać np. w Chinach, Indiach, USA i Kanadzie.

W strategii dodano, że aby wspierać rolniczą spółdzielczość wprowadzone maja zostać specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału. Jak wyjaśniono, mają one pozwolić spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów.

Zgodnie z "Polskim Ładem" powstać ma także rachunek powierniczy, który ma lepiej chronić producentów przed brakiem realizacji zobowiązań finansowych.