Polski Ład. Zaplanowano duże inwestycje portowe

Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury poinformował, że w Polskim Ładzie zaplanowane są duże inwestycje portowe.

Autor: PAP

Data: 18-05-2021, 08:17

Szykują się duże inwestycje portowe, fot. shutterstock

Rozbudowa wodnego toru podejściowego do Świnoujścia, budowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w tym porcie, czy możliwość przedłużenia szerokiego toru do portów Trójmiasta, to jedne z największych inwestycji portowych, które są zaplanowane w Polskim Ładzie - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

"W Polskim Ładzie wskazano budowę toru podejściowego do Świnoujścia od strony Cieśnin Duńskich o głębokości do 17,5 metra, czyli takiej, jakie jest maksymalne zanurzenie statków przepływających przez te cieśniny" - powiedział Witkowski.

Dodał, że ten tor podejściowy będzie poprzedzał budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, który stanie się drugim tego typu obiektem w Polsce po terminalu w Gdańsku.

Witkowski podkreślił, że o wpisanie do Polskiego Ładu budowy toru podejściowego do portu w Świnoujściu od strony północnej było możliwe dzięki osobistemu staraniu europosła Joachima Brudzińskiego.

Wiceminister poinformował, że szacunkowy koszt wykonania pogłębienia toru podejściowego z obecnych 14-15 metrów do 17,5 metra to 4-5 mld zł. Wyjaśnił, że taka inwestycja jest konieczna, aby do Świnoujścia mogły wpływać coraz większe statki.

Jak wskazał wiceminister Witkowski, Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu przyjmie największe jednostki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Umożliwi równoczesną obsługę 2 jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 metrów. Terminal ma zostać zlokalizowany w Porcie Zewnętrznym, na wschód od falochronu wschodniego Terminala LNG.

Witkowski wskazał, że kolejną inwestycją zaplanowaną w Polskim Ładzie jest wydłużenie szerokiego toru kolejowego do portów Trójmiasta. Zaznaczył jednocześnie, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

"Szeroki tor miałby być wydłużony od terminala w Małaszewiczach" - dodał wiceminister. "Zarysowanie w Polskim Ładzie takiej wizji to rewolucja" - skomentował i powiedział, że dzięki temu porty Trójmiasta uzyskałyby dostęp do kolejowego szlaku, który zaczyna się we Władywostoku a kończy w terminalu w Sławkowie.

Wiceminister poinformował, że na nowym szlaku szerokiego toru do Trójmiasta mogłyby powstać terminale multimodalne.

Witkowski stwierdził, że realizacja inwestycji portowych i zwiększenie ich potencjału przeładunkowego może doprowadzić do tego, że coraz mniej ładunków trafiających do Polski drogą morską będzie odbieranych w Hamburgu, który obecnie nazywany jest "największym polskim portem".

Wiceminister przypomniał, że obecnie są prowadzone i planowane inwestycje wartości kilku miliardów złotych w portach w Gdańsku i Gdyni. Wymienił tu takie projekty jak budowa nowego falochronu w Gdańsku, czy budowa portów zewnętrznych zarówno w Gdańsku jak i w Gdyni.

Podkreślił, że równolegle będą prowadzone inwestycje, które pozwolą na wyprowadzenie rosnącego ruchu towarów z trójmiejskich portów w głąb kraju. Są to projekty zarówno kolejowe jak i drogowe. Wymienił tu jedną z takich inwestycji - Trasę Czerwoną, która pomoże wyprowadzić towarowy ruch kołowy z Gdyni.