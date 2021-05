Polski Ład zbyt zachowawczy wobec rozwiązań GOZ

Polski Ład w niewystarczający sposób akcentuje wyzwania związane z energetyką i ekologią, także w odniesieniu do branży spożywczej - mówią Katarzyna Kłaczyńska-Lewis, EY Associate Partner, Sustainability Law i Patrycja Sałagan EY Manager, Sustainability Law.

Wzrost cen za produkty w opakowaniach jest nieunikniony - mówią ekspertki EY.

Przedsiębiorcy, których produkty trafiają na rynek, mają przed sobą wiele wyzwań, w szczególności w zakresie opakowań, które będą musiały nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu - dodają.

Ogłoszony niedawno Polski Ład zawiera obietnice związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska – gospodarką o obiegu zamkniętym, transportem niskoemisyjnym, zrównoważonym rolnictwem oraz OZE. W jakim stopniu te postulaty mają szansę wpłynąć na funkcjonowanie polskich firm spożywczych i handlowych?

Katarzyna Kłaczyńska-Lewis, EY Associate Partner, Sustainability Law i Patrycja Sałagan EY Manager, Sustainability Law w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwracają uwagę, że postanowień odnoszących się do wyżej wymienionych dziedzin jest stosunkowo niewiele i znaleźć je możemy raczej w końcowych rozdziałach Polskiego Ładu. Niemniej jednak najważniejsze postulaty w tym kontekście to:

- wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który ma sprzyjać wytwarzaniu produktów i opakowań przyjaznych środowisku oraz systemu kaucyjnego;

- dodatkowe wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych;

- rozwój technologii OZE oraz 500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą;

- wprowadzenie systemu paszportyzacji żywności (na kształt europejskiej strategii Farm to Fork - „od pola do stołu");

- wsparcie manufaktur spożywczych jako miejsc sprzedaży produktów dostarczonych bezpośrednio z gospodarstw rolnych.

Polski Ład w niewystarczający sposób akcentuje wyzwania GOZ

- Postanowienia Polskiego Ładu należy odczytywać w kontekście europejskich planów i strategii związanych z Europejskim Zielonym Ładem i Nowym planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich główną ambicją jest przekształcenie Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Na tym tle Polski Ład może być oceniany jako nadmiernie zachowawczy i w niewystarczający sposób akcentujący wyzwania i ambicje związane z energetyką czy ekologią, także w odniesieniu do branży spożywczej - tłumaczą.

- Z uwagi na bardzo ogólny charakter postulatów, obecnie trudne jest precyzyjne określenie ich wpływu na funkcjonowanie polskich firm spożywczych oraz handlowych i należy się wstrzymać do momentu przedstawienia właściwych propozycji legislacyjnych. Jednak już teraz możliwe jest zidentyfikowanie określonych obszarów, w których mogą nastąpić realne zmiany - dodają.

System ROP jest częścią większej układanki

- Jednym z nich może być wspomniany system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Projekt ustawy nakreślający ramy przyszłego systemu ROP w Polsce w dniu 30 kwietnia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Założenia projektu ustawy wskazują na wprowadzenie nowej opłaty tzn. opłaty opakowaniowej, która związana jest z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych czy nowe stawki dla poszczególnych rodzajów opakowań, w oparciu o uśrednione stawki opłat obowiązujące na terenie Republiki Czeskiej w 2019 roku - mówią ekspertki.

- Na tym etapie trudno mówić o szczegółach funkcjonowania samego systemu ROP, jednak wydaje się, że wzrost cen za produkty w opakowaniach jest nieunikniony. Należy wskazać, że system ROP jest częścią większej układanki, tj. systemu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dlatego też należy patrzeć na cały system szerzej, aby uwzględnić wszystkich interesariuszy, odpowiednio określić ich role na różnych poziomach funkcjonowania gospodarki. Dopiero w szerszym kontekście możemy mówić o dobrze funkcjonującym rynku surowców wtórnych, z jednoczesną minimalizacją wytwarzania odpadów, przy uwzględnieniu obszarów, gdzie jest to realnie możliwe - zauważają przedstawicielki EY.

- Musimy bowiem mieć na uwadze, że powstawanie niektórych odpadów jest ściśle związane z procesem technologicznym oraz przepisami ochrony środowiska. Przedsiębiorcy, których produkty trafiają na rynek, mają przed sobą wiele wyzwań, w szczególności w zakresie opakowań, które będą musiały nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu. Niemniej każdy z nas, konsumentów, powinien zastanowić się, w jaki sposób, np. podczas codziennych zakupów, może przyczynić się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w swoim gospodarstwie domowym - podsumowują Katarzyna Kłaczyńska-Lewis i Patrycja Sałagan.

