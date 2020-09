Polski legaltech łączy siły. Automatyzacja procesów w firmie jest jeszcze prostsza

Rozwiązania z dziedziny legaltech stały się czymś naturalnym. Każda firma dąży dziś do cyfryzacji i automatyzacji procesów. Z jednej strony pozwala to obniżać koszty działalności i podnosić efektywność, z drugiej zabezpiecza ciągłość działalności w sytuacjach kryzysowych takich jak choćby wybuch pandemii COVID-19.

Na rynku nie brakuje dobrze rozwiniętych polskich produktów, które pozwalają choćby tworzyć i zawierać umowy online czy rozstrzygać elektronicznie sprawy sądowe. Dobrymi przykładami są tu Umownik i sąd arbitrażowy Ultima Ratio. Pierwsze rozwiązanie pozwala na zawieranie umów na odległość bez używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego.

Z kolei Ultima Ratio to sąd arbitrażowy, który na mocy porozumienia stron zastępuje sąd państwowy. Arbitrami Ultima Ratio są notariusze odznaczający się wybitną znajomością prawa i umiejętnością wyważenia racji obu stron sporu. Całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, a ostateczny wyrok można uzyskać już w ciągu 3 tygodni.

Jako jedna z nielicznych instytucji spoza sektora publicznego, Ultima Ratio został przyłączony do Węzła Krajowego Ministerstwa Cyfryzacji. W ten sposób poradzono sobie z największym bólem głowy sądownictwa elektronicznego - weryfikacją tożsamości stron. Tutaj następuje ona poprzez Profil Zaufany.

Choć za Umownika i Ultima Ratio odpowiadają dwie różne firmy, to ich narzędzia są ze sobą kompatybilne. - Użytkownicy Umownika mogą jednym kliknięciem dodać do umowy zapis o rozstrzyganiu ewentualnych sporów w sądzie arbitrażowym Ultima Ratio - tłumaczy Bartłomiej Majchrzak z Umownika.

Szybciej, prościej, taniej

Na tym współpraca się nie kończy. Użytkownik Umownika czy Ultima Ratio zyskuje też dostęp do narzędzia Wizlink, które pozwala na ekspresową robotyzację procesów w firmie. Wizlink to oprogramowanie współpracujące z ekranowym interfejsem użytkownika systemu komputerowego w taki sam sposób, jak zrobiłby to człowiek. Jest to główna różnica w stosunku do tradycyjnych form integracji IT opartych na bazie danych, interfejsach programowania aplikacji (API) lub wspólnej warstwie.