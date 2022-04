Polski plan strategiczny dla WPR wart przemyślenia

Polski plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej jest wart przemyślenia w kwestii dobrostanu zwierząt i rolnictwa węglowego - powiedział w piątek komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Według niego kraje UE powinny zweryfikować swoje plany strategiczne, czy gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe.

Autor: PAP

Data: 08-04-2022, 18:14

Polski plan strategiczny dla WPR wart przemyślenia /fot. Unsplash

Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Uwagi do planu strategicznego

Podczas piątkowej konferencji w Warszawie Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska wysłała już do polskiego rządu list obserwacyjny z uwagami do planu strategicznego. "Rząd ma trzy tygodnie, ten czas już płynie, na przedstawienie swoich uwag. Wszystkie kraje, które w terminie zgłosiły swoje plany - 19, a Polska była jednym z trzech pierwszych krajów, będą miały najpewniej pierwsze zatwierdzone plany strategiczne, oczywiście po dyskusji, poprawkach, bo żaden z tych planów nie jest gotowy do zatwierdzenia" - powiedział Wojciechowski.

Następnie - jak mówił - wszystkie listy obserwacyjne razem ze zgłoszonymi uwagami rządów będą ogłoszone i plany strategiczne będą "dopinane".

Na pytanie, jakie uwagi KE ma do polskiego planu strategicznego, Wojciechowski zapewnił, że nie są to zastrzeżenia, które stwarzałyby zagrożenie, że dokument nie zostanie przyjęty. "On wymaga poprawy tak, jak 19 pozostałych złożonych planów, wymaga dyskusji" - dodał.

Wojna na Ukrainie wiele zmieniła

Oświadczył, że zwrócił się do krajów członkowskich o przejrzenie planów strategicznych pod kątem tego, co się zmieniło w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. "Dzisiaj już wprost mówimy, że bezpieczeństwo żywnościowe musimy postawić na równi z bezpieczeństwem obronnym i energetycznym. To musi znaleźć wyraz w planach strategicznych. Państwa członkowskie powinny jeszcze raz spojrzeć na te plany, czy rzeczywiście gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe" - zaznaczył Wojciechowski.

Dodał, że polski plan strategiczny jest wart przemyślenia w dwóch kluczowych sprawach: dobrostanu zwierząt i rolnictwa węglowego. "W kwestii dobrostanu zwierząt można tam zrobić więcej. Przy pomocy płatności dobrostanowych można zatrzymać upadek hodowli w Polsce, a nawet w części ją odbudować. Z kolei rolnictwo węglowe, czyli obornik, słoma pozostawiona w glebie, poplony, elementy tego są w polskim planie strategicznym, ale może warto to zebrać i zrobić z tego kompleksowe podejście" - zasugerował.

Zauważył, że w przyszłości rolnictwo węglowe będzie przynosić dodatkowe zarobki dla rolników. "Będziemy to mierzyć i płacić rolnikom za to, że absorbują dwutlenek węgla w glebie dzięki swoim praktykom. W końcu roku będziemy ogłaszać projekt rozporządzenia w tej sprawie" - powiedział unijny komisarz.

Inna rzeczywistość niż rok temu

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przypomniał, że plan strategiczny konstruowany był ponad rok temu. "Są teraz inne warunki. Należy zwrócić większą uwagę na odnawialne źródła energii. W pełni się zgadzam i tu już nawet przygotowujemy pewne rozwiązanie, żeby to wzmocnić. Też ważne są sposoby wykorzystania nawozów naturalnych, których może nie docenialiśmy przed kryzysem wojennym" - podkreślił Kowalczyk.

Jak mówił, cały czas trwają konsultacje z organizacjami rolniczymi.

Na pytanie, czy plan strategiczny mógłby być zatwierdzony wcześniej niż w czerwcu, Wojciechowski odparł, że "nie ma powodu, by akceptacja była wcześniej" i że ten proces musi potrwać. Zapewnił przy tym, że nie ma żadnego ryzyka dla zatwierdzenia dokumentu.

Pod koniec stycznia Wojciechowski informował, że polski plan strategiczny mógłby być zatwierdzony przez KE w czerwcu. Dokument jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego w latach 2023-2027 wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.