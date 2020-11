Polski rynek pracy szerzej otwiera się na Białorusinów

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", 1 grudnia ma zostać opublikowana (i zacząć obowiązywać) nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii, która zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę Białorusinów przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych, lekarzy i pielęgniarki, a także białoruskich specjalistów IT przyjeżdżających do Polski w ramach programu Poland Business Harbour.

Rozporządzenie uzupełni wchodzącą w życie z początkiem grudnia znowelizowaną ustawę o cudzoziemcach, która zniosła zakaz pracy dla cudzoziemców z tzw. wizami humanitarnymi.

"Rz" przypomina, że "w ostatnim czasie z wiz humanitarnych korzystali chętnie Białorusini: jak wynika z danych ministerstwa rozwoju, do końca października br. wydano im ok. 1,9 tys. takich wiz, które jednak nie dawały prawa do pracy w Polsce".