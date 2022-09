Polski rząd nie wyklucza porzucenia współpracy w ramach KPO

Autor: PAP, AK

Data: 26-09-2022, 17:14

Na tym etapie staramy się przede wszystkim pozyskać pieniądze, ale jeśli okaże się to niemożliwe, będziemy występować do TSUE, aby zmusić KE do przestrzegania prawa. Nie wykluczamy też porzucenia w ogóle współpracy w ramach KPO - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz, wiceszef MSZ/ fot. MSZ