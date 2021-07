Polski rząd wprowadza podatek dla prezesów

Rząd planuje nałożyć 9-proc. daninę na zarobki setek tysięcy osób zasiadających we władzach spółek - informuje "Rzeczpospolita".

Autor: Rzeczpospolita/ PAP

Data: 29-07-2021, 12:30

Polski rząd nałoży 9-proc. daninę na zarobki setek tysięcy osób zasiadających we władzach spółek / fot. shutterstock

"Chodzi o członków zarządów i prezesów spółek, którzy zarabiali do tej pory bez potrącania żadnych składek. Rząd w art. 13 Polskiego Ładu zapisał, że osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie powołania będą musiały zapłacić 9-proc. składkę zdrowotną od swoich zarobków. Dotknie to 80 proc., jeśli nie więcej, działających w Polsce spółek" - indormuje Rzeczpospolita.

"Po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie opodatkowanie zarobków członków zarządów i prezesów pełniących swoje funkcje wyłącznie na podstawie powołania wzrośnie z 32 do 41 proc." - podaje dziennik.

Anna Misiak, partner, doradca podatkowy w MDDP, twierdzi, że rząd nie sygnalizował takich zmian, ani też nie podał uzasadnienia do nich w projekcie udostępnionym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. "To kolejna podwyżka podatków, o której rząd do tej pory nie mówił, i spodziewam się, że po wnikliwej lekturze Polskiego Ładu takich nieprzyjemnych niespodzianek znajdzie się więcej" - komentuje w "Rz" Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem ekspertów zmiana najbardziej uderzy w małe i średnie firmy, które będą musiały już za kilka miesięcy zrekompensować prezesom i członkom zarządów obniżkę ich pensji. Nowe zasady mają bowiem wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.