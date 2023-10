W listopadzie na orbitę wyniesiony zostanie stworzony w Gliwicach satelita Intuition-1, którego zdaniem będzie m.in. gromadzenie i analiza danych na potrzeby rolnictwa, gospodarki leśnej i ochrony środowiska. Zaawansowany komputer pokładowy umożliwi analizy bezpośrednio na orbicie.

Polski satelita pomoże w analizie danych na potrzeby rolnictwa, fot. Unsplash

Inwestycja w technologie

Prowadzone w gliwickiej firmie kosmicznej KP Labs prace nad Intuition-1 trwały ponad pięć lat. W listopadzie satelita oraz komputer pokładowy Antelope zostaną wprowadzone na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, w ramach misji Transporter-9. Pierwsze dane trafią na Ziemię po kalibracji sprzętu w kosmosie.

"To nie tylko krok w przyszłość dla eksploracji kosmicznej, ale także inwestycja w technologie, które w najbliższych latach mogą zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia, przynosząc korzyści dla globalnej społeczności" - ocenia dyrektor operacyjny firmy KP Labs Michał Zachara.

Firma z Gliwic od lat dostarcza rozwiązania na potrzeby przedsięwzięć kosmicznych. Dziełem tutejszych inżynierów jest m.in. komputer Leopard, którego moc obliczeniowa jest około 100 razy większa od jednostek wcześniej wykorzystywanych w misjach kosmicznych. W ramach obecnej misji na orbitę trafi natomiast zaawansowany komputer pokładowy Antelope.

"Jego głównym zadaniem będzie użycie sztucznej inteligencji do monitorowania danych telemetrycznych pozyskiwanych z podzespołów satelity. Dzięki możliwości wcześniejszego wykrywania błędów, funkcjonalność ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przyszłych misji satelitarnych. Antelope jest dedykowanym rozwiązaniem dla misji skupionych na obserwacji Ziemi oraz komunikacji satelitarnej" - wyjaśniają przedstawiciele KP Labs.

Intuition-1 to satelita z instrumentem hiperspektralnym, czyli instrumentem optycznym służącym do obserwacji Ziemi. Jego zadaniem jest mapowanie powierzchni Ziemi w celu wykonywania zaprogramowanych - na przykład znajdowania makroelementów w glebie: potasu, fosforu, magnezu, oraz badania PH gleby. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i komputerowi o dużej mocy, wszystkie niezbędne obliczenia będą wykonywane w kosmosie, na pokładzie satelity. Analiza zebranych danych już na orbicie oznacza znacznie mniejsze koszty operacyjne.

Przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem AI

Przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, na której opiera się 80 proc. algorytmów - w efekcie wnioskowanie ma być precyzyjne i samodzielne, zaś na Ziemię nie trafią olbrzymie ilości zebranych danych, a jedynie wyciągnięte na ich podstawie wnioski.

"Satelita wesprze rozwój w wielu dziedzinach - od rolnictwa, poprzez badania środowiska, po analizę deforestacji (wylesiania - PAP)" - poinformowali twórcy satelity. Dysponuje on jednostką przetwarzania danych Leopard DPU, potrafiącą przetwarzać nawet trzy biliony operacji na sekundę.

Docelowo dzięki danym przetwarzanym na pokładzie Intuition-1 będzie można interpretować stan zdrowia roślin i lasów, tworzyć mapy gleb, prognozować plony, planować zalesianie czy monitorować zmiany w środowisku naturalnym - np. tworząc mapy emisji zanieczyszczeń, mapy zanieczyszczeń wód i gleby, analizować i zarządzać zagospodarowaniem gruntami.

Intuition-1 to satelita klasy 6U, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10x20x30 cm. Jak informowano przed rokiem, jego stworzenie pochłonęło ok. 20 mln zł, z czego ok. 13 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Start Intiution-1 będzie można obserwować na kanale YouTube "To Jakiś Kosmos". Dokładna data wyniesienia satelity na orbitę i link do wydarzenia zostaną ogłoszone niebawem w mediach społecznościowych.