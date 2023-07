W ciągu najbliższych dwóch tygodni przedstawimy listę projektów dotyczących m.in. inwestycji transportowych na Ukrainie skierowanych do polskich firm zainteresowanych odbudową tego kraju - przekazała w środę wiceszefowa MFiPR. Chodzi o region Lwowa i Łucka - dodała.

Emilewicz: za dwa tygodnie polskie firmy dostaną listę projektów ws. odbudowy Ukrainy; fot. PTWP

Lista projektów ws. odbudowy Ukrainy

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej dodała, że chodzi o listę przetargów, "projektów z zakresu inwestycji liniowych, transportowych oraz kubaturowych w pierwszej kolejności adresowanych do polskich firm".

"Sektor budowlany, z całą pewnością, będzie tym pierwszym, który będzie uczestniczył - i już uczestniczy - w utrzymaniu i odbudowie Ukrainy" - powiedziała Emilewicz podczas środowego briefingu dotyczącego możliwości wsparcia polskiego biznesu na Ukrainie. Według niej zainteresowanie naszych przedsiębiorców tymi inwestycjami jest duże.

"W ciągu najbliższych dwóch tygodni otrzymamy od pana przewodniczącego (szefa Lwowskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Maksyma Kozyckiego) listę, informację, projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w obwodzie lwowskim w formie zamówień publicznych i będziemy ją mogli przekazać polskim przedsiębiorcom" - poinformowała Emilewicz. Zaznaczyła, że to będą przetargi "dedykowane dla polskim przedsiębiorców".

Emilewicz podkreśliła, że polskie firmy czekają na taką listę, "aby mogły zaprojektować, zaplanować swój udział w odbudowie Ukrainie". Według wiceminister polskie firmy mają na tamtejszym rynku "dobrą reputację i są dobrze rozpoznawalne, jest duże zainteresowanie naszą obecnością".

"Dzisiaj projekty w obwodzie lwowskim dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z infrastrukturą transportową" - stwierdziła. Chodzi, jak wyjaśniła, zarówno o drogi - projekty związane z budową i rozbudową obwodnicy Lwowa - jak i przedsięwzięcia ws. transportu zbiorowego na terenie samego Lwowa.

"W następnej kolejności są instalacje wodno-kanalizacyjne - tu też jest duże zainteresowanie ze strony polskich firm" - dodała. Zwróciła uwagę, że największa sortownia odpadów w Zachodniej Ukrainie jest obecnie budowana pod Lwowem. "Tę inwestycję realizuje już dzisiaj polska firma" - powiedziała.

Jak poinformowała, również władze Łucka mają przedstawić listę projektów, które będą realizowane w tym regionie w najbliższym czasie. Wskazała, że jedna z ulic Chersonia ma być odbudowywana przez administrację wołyńską. "Mamy nadzieję, że to właśnie polskie firmy będą mogły zrealizować tę inwestycję" - powiedziała.

Emilewicz dodała, że Wołyń "ma na to środki i zbiera zapotrzebowanie", na materiały budowlane, termoizolacyjne. "Taką listę też dostaniemy w ciągu najbliższych dwóch tygodni wraz ze spisem materiałów (...), który poprzez PAIH przekażemy do polskich podmiotów gospodarczych, do producentów, abyśmy mogli je szybko dostarczyć na Ukrainę" - zapowiedziała. Wskazała, że w czasie rozmów w tej sprawie towarzyszyli jej przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Przemysły Drzewnego, którzy wyrazili "zainteresowanie w dostarczaniu budynków mieszkalnych".

MFiPR przypomniało, że 600 polskich firm nadal działa na Ukrainie, a ponad 2,5 tys. jest zainteresowanych udziałem w odbudowie tego kraju.

Pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej przebywała z misją gospodarczą we Lwowie i Łucku 17 i 18 lipca, towarzyszyli jej polscy przedsiębiorcy.