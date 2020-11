Polskie firmy logistyczne dzięki nowym technologiom utrzymują konkurencyjność

To nie są dobre wiadomości dla przewoźników w Polsce, ponieważ nasz rynek to w ponad 90% MŚP, które nie dysponują wielomilionowymi budżetami na R&D. Pakiet mobilności, e-commerce oraz przyspieszająca zmiany w biznesie pandemia to czynniki, które mogą sprawić, że małe i średnie przedsiębiorstwa będą zmuszone do ograniczenia swojej działalności. Przedsiębiorcy szukają jednak rozwiązań, które pomogą im nie tylko utrzymać rentowność, ale także znacznie ją poprawić. Marta Staniszewska, ekspert Grupy INELO wyjaśnia jak systemy telematyczne w połączeniu z TMS wspierają generowanie oszczędności oraz poprawiają efektywność polskich MŚP transportowych.

W obliczu wyzwań

Obecnie branża transportowa jest poddawana wielu próbom i tylko najsilniejsi gracze będą w stanie przetrwać. Po raz drugi w tym roku przewoźnicy realizujący przewozy na arenie międzynarodowej muszą się mierzyć z konsekwencjami panującej epidemii koronawirusa dostosowując swoje frachty do zmieniających się dynamicznie przepisów na terenie krajów UE. COVID-19 spowodował także, ogromny wzrost znaczenia rynku e-commerce, co wymusiło na branży przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, które pozwalają na efektywne wykonywanie przewozów. A to nie jedyne wyzwania przed jakimi stają pracownicy branży TSL. Pakiet mobilności jest kolejnym czynnikiem, który sporo namieszał, szczególnie w kontekście dla transportu międzynarodowego. – Przewoźnicy zmuszeni są podjąć działania, które pozwolą im na optymalizację pracy swoich firm oraz zwiększenie rentowności by utrzymać stabilną pozycję na rynku. Jasnym jest, że duże firmy znacznie szybciej dostosują się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i wymagań rynkowych. Posiadając duży budżet mogą sprawniej wdrażać rozwiązania, które maksymalizują ich zyski poprzez optymalizację pracy i poprawę efektywności floty – mówi Marta Staniszewska, ekspert GBOX oraz Easy TMS, Grupa INELO.