Memorandum w sposób kompleksowy reguluje kwestie migracji zarobkowej w każdym aspekcie – od rekrutacji do zatrudnienia w charakterze pracownika tymczasowego. Gremi Personal jest jedną z pierwszych polskich agencji zatrudnienia, która podpisała memorandum i zaistniała na rynku pracy w Azji Środkowej.

- Gremi Personal wchodzi aktywnie na nowe rynki pracowników. Rosyjska wojna w Ukrainie trwa już prawie rok i nic nie wskazuje na to, żeby szybko się skończyła, a nawet jeśli – Ukraińcy będą odbudowywać zniszczony kraj, a nie emigrować za pracą do Polski. Jestem bardzo dumna z mojego zespołu, bo w kilka miesięcy zbudowaliśmy infrastrukturę rekrutacyjną od zera, tak jak 5-7 lat temu w Ukrainie. Do niedawna rekrutacja w Uzbekistanie wiązała się z wieloma wyzwaniami – oprócz barier administracyjnych, czyli wielomiesięcznego oczekiwania na pracownika i duży odsetek odmów wiz, poważnym problemem jest nielegalna migracja, handel ludźmi i mnóstwo niesprawdzonych agencji pośrednictwa pracy, które oszukują ludzi, przez co rekrutacja w tych krajach jest obarczona dużym ryzykiem i niepewnością. Dzięki podpisaniu memorandum rekrutacja w Uzbekistanie ma szansę być na takim samym poziomie jak rekrutacja pracowników z Ukrainy. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla obu krajów – Uzbekistan coraz bardziej otwiera się gospodarczo na Unię Europejską, a Polska jest naturalnym partnerem. Wcześniej większość Uzbeków jeździło do pracy do Rosji, teraz jest to niemożliwe z powodu sankcji i kryzysu gospodarczego, więc proponujemy im Polskę, która jest też atrakcyjniejsza pod względem warunków pracy.

- wyjaśnia Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal, która osobiście podpisała ww. memorandum.