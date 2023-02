Biznes i technologie

Polskie firmy transportowe reagują na zmiany przepisów w Wielkiej Brytanii

Wiadomo już, jaka jest reakcja polskich przewoźników na zmiany przepisów transportowych, które wprowadziła pod koniec grudnia Wielka Brytania. – Albo będą zmuszeni do rezygnacji z transportów do UK, albo przeniosą swoją działalność do Wielkiej Brytanii, by kontynuować podpisane kontrakty. To z kolei będzie miało wpływ na polską gospodarkę – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath, która specjalizuje się w odprawach celnych towarów do i z Wielkiej Brytanii.

Polskie firmy transportowe reagują na zmiany przepisów w Wielkiej Brytanii /fot. pixabay