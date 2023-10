Polskie Koleje Linowe (PKL) do 2025 roku zainwestują w ośrodkach narciarskich na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy oraz w Palenica w Szczawnicy ok. 300 mln zł. Powstaną tam m.in. nowe wyciągi krzesełkowe. Ponad 42 mln zł dotacji na inwestycje sportowe w tych ośrodkach przeznaczyło Ministra Sportu i Turystyki.

W czwartek w Szczawnicy Grupa PKL ogłosiła program inwestycji narciarskich w ośrodkach Palenica i Jaworzyna Krynicka, a wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy wręczył symboliczne czeki na kwotę 42 mln zł.

"Cieszymy się, że możemy wspierać inwestycje strategiczne dla sportów zimowych i tym samym przyczynić się do stworzenia profesjonalnej bazy, która również pozwoli na wzrost zainteresowania sportami zimowymi" - powiedział wiceminister.

"W najbliższych dwóch latach przeprowadzimy inwestycje narciarskie w ośrodkach Grupy PKL na Palenicy i Szafranówce w Szczawnicy oraz na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy-Zdroju na poziomie 300 mln zł. Ponad 85 mln zł zainwestujemy na realizację inwestycji przeznaczonych dla profesjonalnego i wyczynowego sportu zimowego" - dodał Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL.

Realizowany plan inwestycyjny na Jaworzynie Krynickiej zakłada rozwój infrastruktury narciarskiej dla początkujących, powstanie nowej niebieskiej trasy narciarskiej wraz czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym, modernizację systemu naśnieżania w całym ośrodku, budowę nowoczesnych kolei krzesełkowych i wymianę wyciągów orczykowych. Powstanie także nowe oświetlenie tras narciarskich oraz zostaną zakupione ratraki. W ośrodku powstanie trasa slalomowa z pomiarem czasu i tor do ski crossu dla najmłodszych. Całkowity koszt inwestycji na Jaworzynie Krynickiej wyniesie ok. 200 mln zł.

W ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy z kolei zostanie zmodernizowana trasa nr 1, która będzie przedłużona do ok. 400 m a jej przebieg będzie wyprofilowany. Zmieni się też system śnieżenia. Dodatkowo na skrzyżowaniu trasy nr 1 i 2 powstanie tunel w miejscu przecięcia tras, dzięki któremu szusowanie narciarzy będzie bezpieczniejsze. Dodatkowo trasa zostanie zabezpieczona w sposób zgodny z wytycznymi FIS. Przy trasie powstaną również zaplecza socjalno-techniczne dla zawodników i trenerów, strefa z trybunami dla kibiców, stanowiska sędziowskie oraz strefa dla mediów. Na trasie znajdzie się również instalacja do pomiaru czasu. Ośrodek zostanie wyposażony w specjalistyczny ratrak do przygotowywania trasy oraz skutery śnieżne pomocne do obsługi trasy podczas zawodów. Całkowity koszt inwestycji na rasie Palenica 1 to ponad 27 mln zł.

"Zgodnie z realizowanym planem inwestycyjnym modernizujemy zimową ofertę by zapewniać jak najlepsze atrakcje narciarskie. Do 2025 roku ośrodek na Jaworzynie Krynickiej zostanie zmodernizowany i mamy nadzieję, że stanie się rodzinną stacją narciarską numer 1 w Polsce. Pamiętamy także o zawodnikach trenujących profesjonalnie narciarstwo alpejskie i snowboard zjazdowy. Właśnie dlatego trasa nr 1 na Palenicy, Szafranówka 2 oraz trasa FIS nr 5 na Jaworzynie Krynickiej zostaną specjalnie zmodernizowane i udostępnione dla sportu wyczynowego" - powiedział prezes Grupy PKL Daniel Pitrus.

Planowane inwestycje zakończą się do 2025 r. Mają one stanowić rozwój zaplecza treningowego dla klubów sportowych z licencją Polskiego Związku Narciarskiego i mają być profesjonalną bazą dla organizacji krajowych zawodów narciarskich oraz w randzie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.

Obecna na konferencji czołowa polska zawodniczka w narciarstwie alpejskim Maryna Gąsienica-Daniel przyznała, że "plany inwestycyjne PKL to bardzo dobra informacja dla wszystkich sportowców trenujących narciarstwo alpejskie i snowboard zjazdowy w Polsce".