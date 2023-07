W Sopocie ruszyła akcja informacyjna "Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej". Na ulotkach, plakatach oraz w informacjach skierowanych do mieszkańców i turystów umieszczone zostały wskazówki jak można pomóc osobie w potrzebie.

W Sopocie ruszyła akcja informacyjna "Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej". fot. shutterstock

Sopot apeluje, by nie dawać pieniędzy żebrakom

Sopot przygotował polsko-angielską ulotkę oraz plakat o tym, jak skutecznie i mądrze pomagać. Na ulotce przeczytamy, że osobę żebrzącą można skierować do sopockiego MOPS, gdzie pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji danej osoby.

Ulotki i plakaty pojawią się m.in. w lokalach i ogródkach gastronomicznych, gdzie przychodzą osoby, które proszą o datki od gości lokali. Materiały informacyjne trafią również do sopockich spółdzielni mieszkaniowych oraz kościołów. Służby miejskie, m.in. Straż Miejska czy Policja, a także pracownicy socjalni i streetworkerzy będą przekazywać ulotki osobom potrzebującym oraz mieszkańcom i turystom.

"Dając pieniądze osobie żebrzącej nie pomagamy jej, lecz uzależniamy od datków. Sprawiamy, że pozostaje ona na ulicy i nie chce skorzystać z pomocy jaką oferuje miasto" - oceniła, cytowana w komunikacie, wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Jak skutecznie pomagać osobom żebrzącym?

Jej zdaniem najskuteczniejszą i właściwą formą pomocy jest skierowanie osób potrzebujących do miejsc, gdzie otrzymają kompleksowe, profesjonalne wsparcie.

Urzędnicy przekonują, że w wakacje turystyczne miejscowości, takie jak Sopot, przyciągają nie tylko zwiedzających. "Na ulicach miast pojawiają się również osoby, które zajmują się żebraniem, licząc na łatwy zarobek. Część z tych osób w sposób nachalny domaga się datków, zaczepiając przechodniów na ulicy czy nagabując osoby, które przebywają w ogródkach gastronomicznych" - podkreśliła w komunikacie przedstawicielka sopockiego magistratu Anetta Konopacka.

Zaznaczyła, że wśród nich czasem pojawiają się dzieci. "Wykorzystywanie osób nieletnich do żebrania to szczególna forma przemocy wobec najmłodszych. W takich sytuacjach powinniśmy zdecydowanie reagować i powiadomić odpowiednie służby" - przypomniała.

Urzędnicy: Osoby żebrzące na ulicy liczą na łatwy zarobek

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie Andrzej Czekaj zapewnił, że jeśli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji, może liczyć na wsparcie, schronienie czy posiłek. "Żadna osoba na pewno nie musi żebrać na jedzenie" - stwierdził. "Pracownicy socjalni, służby miejskie oraz organizacje pozarządowe są przygotowane do udzielania osobom potrzebującym niezbędnej pomocy" - zapewnił cytowany w komunikacie.

Sopoccy urzędnicy przekonują, że jednorazowy datek nie zmieni sytuacji osoby żebrzącej. "Aby osoba, która przebywa na ulicy, zmieniła swoją sytuację, potrzebna jest długofalowa pomoc specjalistów. Czasem niezbędna jest terapia, która pomoże np. wyjść z nałogu alkoholowego. Osoby, które żebrzą na ulicy, najczęściej liczą na łatwy i szybki zarobek, wykorzystują współczucie ludzi i żerują na emocjach. Zamiast pieniędzy daj ulotkę" - zaznaczyła Konopacka.

Sopoccy urzędnicy zapewniają, że każda osoba, która potrzebuje schronienia, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. "Sopocki MOPS, służby miejskie, a także organizacje pozarządowe są przygotowane do wspierania osób, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych" - podkreśliła Konopacka.