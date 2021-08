Polskie mikrofirmy rzadko decydują się na skalowanie działalności

Dla polskiej gospodarki najważniejsze jest, żeby firmy rozwijały się i rosły. Istotny jest wzrost nakładów na inwestycje i wdrażanie działań optymalizujących ich funkcjonowanie – z Łukaszem Błońskim, starszym doradcą z zespołu strategii PIE rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 23-08-2021, 07:01

Łukasz Błoński, starszy doradca z zespołu strategii PIE, fot. materiały prasowe pie.net.pl

„Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów.

W poniższym tekście rozmawiamy o zwiększaniu produktywności przedsiębiorstw oraz o tym, dlaczego mikrofirmy rzadko decydują się na skalowanie działalności.

Zapraszamy również do lektury innych wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Olimpia Wolf: Jakie czynniki makroekonomiczne i legislacyjne mogłyby pomóc zwiększyć produktywność małych przedsiębiorstw i mikrofirm?

Łukasz Błoński: Z raportu „Pułapka małej skali. O produktywności polskich firm" wynika, że produktywność małych firm utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej. Problem stanowią firmy mikro, zatrudniające poniżej dziewięciu osób. Ich rozwój i skalowanie działalności gospodarczej pozostawał na niskim poziomie nawet w latach 2015-2018, czyli okresie najlepszej koniunktury gospodarczej.

Zwiększanie produktywności wymaga skoordynowanych i długofalowych działań państwa w zakresie poprawy jakości edukacji, nauki czy budowania konkurencyjnych przewag w strategicznych sektorach. Lepsza jakość kadry zarządzającej, przekłada się na jej większą kreatywność, skłonność do inwestowania, czy znajomości narzędzi, które mogą być wykorzystane do finansowania rozwoju działalności. W krótszej perspektywie możliwe jest jednak wdrożenie polityk podatkowych czy podażowych wpierających firmy w podnoszeniu produktywności. Do takich należą dodatkowe ulgi podatkowe dla firm decydujących się na zwiększanie zatrudnienia i aktywność inwestycyjną, w tym nakłady na B+R czy konsolidacje, jak również działania, których celem jest dostarczenie wykwalifikowanej siły roboczej do przedsiębiorstw.

Czy dla polskiej gospodarki korzystniejsze byłoby, aby małych firm było mniej?

Dla polskiej gospodarki najważniejsze jest, żeby firmy rozwijały się i rosły. Zarówno te małe, jak i większe. Istotny jest wzrost nakładów na inwestycje czy wdrażanie działań optymalizujących ich funkcjonowanie. Zachodzenie tych procesów ma przełożenie na rozmiar firmy. To lepsze wykorzystanie kapitału i zasobów ludzkich prowadzi do wzrostu gospodarczego, którego wspieranie jest korzystne dla państwa.

Z wielu badań wynika, że to najmniejsze i najmłodsze firmy najbardziej zwiększają zatrudnienie w pierwszych lata działalności. Polska odstaje na tym tle. Jakie są tego przyczyny?

Polskie mikrofirmy odstają na tym tle, gdyż rzadziej od swoich odpowiedników w innych państwach decydują się na skalowanie działalności. Może to wynikać z wielu czynników. Po pierwsze, w ich skład wchodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, z których nawet do 10 proc. jest fikcyjnie samozatrudniona. Oznacza to, że nie planują oni zatrudniać dodatkowego personelu, a zakładają firmy jedynie ze względu na korzyści podatkowo-składkowe. Po drugie, od początku mogą zakładać one prowadzanie działalności gospodarczej w mikro skali – w efekcie nie planują inwestycji. Ich głównym celem jest utrzymanie się na powierzchni. Mogą przy tym nie wiedzieć, jak ją rozwijać: nie mieć świadomości instrumentów finansowych czy pomysłu, jak skalować działalność. Po trzecie, to właśnie wśród największych firm jest najbardziej rozwinięta szara strefa. Dochodzi w nich często do tzw. płatności pod stołem – co dobrze udokumentowało PIE w raporcie na ten temat – czy nierejestrowanego obrotu. Może to również wynikać ze strukturalnych uwarunkowań polskiej gospodarki, które warunkują m.in rynkowy popyt czy ceny.