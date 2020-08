Polskie stoisko narodowe na targach WAGRI 2020 w Chinach, polscy przedsiębiorcy uczestniczyli online

Producenci wina i przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy do 31 sierpnia powinni złożyć deklaracje

W roku ubiegłym KOWR prezentował polski sektor żywnościowy na targach Food2China Exhibition, a w roku 2017 na targach International Food Exhibition (IFE) w Kantonie.

Tegoroczne targi Wagri 2020 odbyły się w centrum wystawienniczym Guangzhou Poly World Trade Center Expo i zgromadziły niemal 250 wystawców – głównie z Chin, ale także z Filipin, Tajlandii oraz Wietnamu.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz szereg wprowadzonych ograniczeń, w tym w lotniczym osobowym ruchu międzynarodowym, w zorganizowanym przez KOWR stoisku informacyjno-promocyjnym nie mogli osobiście uczestniczyć polscy przedsiębiorcy.

Za obsługę polskiego stoiska narodowego podczas targów odpowiedzialni byli przedstawiciele polskiego Konsulatu Generalngo RP w Kantonie, którzy uczestniczyli również w przygotowaniach polskiego udziału w ww. wydarzeniu.

Pan Karol Pęczak – kierownik Referatu ds. Ekonomicznych, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej Konsulatu Generalnego RP w Kantonie, uczestniczył w oficjalnym otwarciu targów, następnie wraz ze współpracownikami udzielał informacji odwiedzającym stoisko narodowe, podkreślając rolę Polski jako kraju o bardzo atrakcyjnej ofercie eksportowej, a także wskazując na duży potencjał polskiej gospodarki i polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Na polskim stoisku dystrybuowane były także materiały informacyjne KOWR oraz materiały promocyjne, a także próbki produktów polskich firm przesłane do Chin przez KOWR.

W związku z brakiem możliwości osobistego udziału polskich przedsiębiorców, organizatorzy targów Wagri stworzyli warunki do przeprowadzenia w dniach 11-14.08.2020 r. spotkań B2B w trybie „online”.

- Ww. spotkania, realizowane za pośrednictwem platformy internetowej, umożliwiły rozmowy polskich przedsiębiorców z potencjalnymi chińskimi importerami. Ponadto w dniu 20.08.2020 r. zostały zorganizowane spotkania „offline” z chińskimi kupcami podczas targów. Zarówno sesje spotkań „online” jak i „offline” były znakomitą okazją do zainicjowania kontaktów biznesowych, które w efekcie przyczynić się mogą do zwiększenia sprzedaży eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin oraz zwiększenia przez polskich eksporterów udziału w rynku chińskim – informuje KOWR.