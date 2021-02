Polskie Stowarzyszenie PR: Podatek od reklam przełoży się na spadek eksportu

- Wraz z nałożeniem dodatkowych opłat na mniejsze firmy, ich możliwość dotarcia do potencjalnych klientów oraz interesariuszy zostanie mocno ograniczona, co w konsekwencji przełoży się m.in. na spadek eksportu. Jakość Made in Poland przestanie być tak widoczna, jak dotychczas, a siła Polski jako marki zostanie osłabiona - czytamy w komunikacie Polskiego Stowarzyszenia PR ws. projektu podatku od reklam.