Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze da nowe możliwości ekspansji

Przedsiębiorcy z 28 krajów wezmą udział w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym na Wystawie Światowej w Dubaju. Organizowane przez Polskę wydarzenie stworzy nowe możliwości ekspansji dla polskich firm - poinformowała w czwartek Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Autor: PAP

Data: 17-03-2022, 16:07

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze da nowe możliwości ekspansji /fot. Unsplash

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze odbędzie się 28 marca 2022 roku. To drugie najważniejsze wydarzenie biznesowe organizowane przez Polskę na Wystawie Światowej w Dubaju.

"Wezmą w nim udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i instytucji. Na forum zgłosili się przedsiębiorcy z 28 krajów, w tym z 21 państw afrykańskich" - poinformowała w czwartek Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze

W programie Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego znalazło się pięć paneli dyskusyjnych: "Ewolucja łańcucha wartości żywności", "Transport i infrastruktura", "Zielona Afryka: inkluzywna i zrównoważona przyszłość", "Przyszłość zdrowia" oraz "Instrumenty wsparcia finansowego".

Organizatorem Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerami wydarzenia są PKN Orlen oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

PAIH podkreśliła, że Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze ma być okazją do nawiązania kontaktów z partnerami handlowymi z krajów Afryki i regionu Bliskiego Wschodu.

Promocja Polski

"Od początku Wystawy Światowej Expo w Dubaju, czyli od blisko pół roku, promujemy Polskę. (...) Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (...) wpływa na zintensyfikowanie naszej współpracy nie tylko z partnerami handlowymi z Bliskiego Wschodu, ale także z krajów afrykańskich. Jestem przekonany, że stanie się też impulsem do wzmocnienia naszej obecności na rynkach państw afrykańskich oraz w regionie państw Zatoki Perskiej i zaowocuje wymiernymi korzyściami dla polskich przedsiębiorców z różnych branż" - przekazał Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

"Cieszymy się z tego, że polskie firmy w czasie Wystawy Światowej nawiązywały i wciąż nawiązują ważne kontakty z kontrahentami z Bliskiego Wschodu. Wspieramy je w tych działaniach i jednocześnie chcemy wykorzystać to, że Dubaj jest także światowym centrum handlu i hubem łączącym inne kraje z Afryką" - zaznaczył prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Dodał, że dywersyfikacja kierunków eksportowych jest szczególnie istotna zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń w Ukrainie.

Nowe możliwości w ekspansji polskiego biznesu

"Jestem przekonany o tym, że Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze stworzy nowe możliwości w ekspansji biznesu dla naszych przedsiębiorców. Pokaże też Polskę jako odpowiednie miejsce do inwestowania, które przez członkostwo w Unii Europejskiej jest też naturalnym łącznikiem z innymi krajami należącymi do tej wspólnoty" - stwierdził szef PAIH.

W przesłanej przez PAIH informacji podkreślono, że w programie forum zaplanowano też business mixer, który umożliwi polskim przedsiębiorcom nawiązanie bezpośrednich kontaktów z firmami z krajów z Bliskiego Wschodu i Afryki.

PAIH zwróciła uwagę, że Polska zaprezentuje się jako jeden z głównych producentów i eksporterów produktów spożywczych w Unii Europejskiej - eksportujący produkty o łącznej wartości ponad 32 mld euro rocznie do ponad 192 krajów.

"Afryka to obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych rynków świata. Drugie miejsce pod względem powierzchni i liczby populacji oraz szybko rosnący przyrost naturalny sprawiają, że z roku na rok państwa afrykańskie zyskują na znaczeniu. Obecnie kontynent zamieszkuje ponad 1,2 mld ludzi. Według ONZ do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 2,5 mld" - zaznacza PAIH.