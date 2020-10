Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza zainaugurowała działalność

Jak wskazano w komunikacie, wzmocnienie wymiany handlowej oraz relacji inwestorskich na linii Polska-Węgry ma nastąpić m.in. dzięki rozpowszechnianiu informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych, które będą służyły promowaniu wzajemnego handlu i współpracy naukowo-technicznej oraz gospodarczej, a także oferowaniu usług firmom zainteresowanym działalnością na rynku polskim i węgierskim. Izba ma też pomagać w tworzeniu sieci kontaktów, organizować wydarzenia i spotkania biznesowe dla swych członków i partnerów, realizować programy szkoleniowe.

W ubiegłym roku polsko-węgierskie obroty handlowe osiągnęły rekordową wartość 10,4 miliarda euro, jednak założyciele Izby widzą dalsze możliwości w zacieśnianiu dwustronnych relacji biznesowych. "Chociaż Polska jest czwartym największym partnerem handlowym Węgier, a także trzecim dostawcą towarów, w ostatnich latach nie działał żaden bilateralny podmiot ukierunkowany na rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami" - zaznaczono.

Prezes PWIG Michał Melaniuk wierzy, że funkcjonowanie Izby "wzmocni nie tylko silnie osadzoną w kulturze przyjaźń polsko-węgierską, ale też nasze zaufanie i wzajemne więzi gospodarcze, a także zacieśni relacje inwestorskie".

PWIG chce organizować wydarzenia dla polskich i węgierskich firm już w pierwszym roku działalności. Planuje szkolenia mające na celu zbudowanie zaufania pomiędzy firmami - na razie w formie webinarów, a następnie chciałaby się skupić na wydarzeniach informacyjnych, uruchamiając cykl "Doing Business in Poland" i "Doing Business in Hungary". "Izba planuje współpracować z wieloma renomowanymi podmiotami, takimi jak: Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd., czyli węgierską agencją wspierania eksportu, a także z jej polskim odpowiednikiem - Polską Agencją Inwestycji i Handlu" - czytamy.

"Mamy nadzieję, że w krótkim okresie funkcjonowanie Izby pomoże ożywić wymianę handlową na linii Polska-Węgry po trudnym, początkowym okresie pandemii, zaś w dłuższej perspektywie pozwoli zbudować trwałe i silne partnerstwo na rzecz współpracy gospodarczej" - podkreśliła cytowana w komunikacie ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Partnerem instytucjonalnym Izby, która 13 października oficjalnie zainaugurowała działalność jednocześnie w Warszawie i Budapeszcie, została Krajowa Izba Gospodarcza oraz Węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Działalność PWIG mają też wspierać Ambasada Węgier w Polsce i Ambasada Polski na Węgrzech. Założycielką i Dyrektor Generalną PIGW, która liczy obecnie 33 członków, jest Anna Wisniewski, były dyplomata. Izba szacuje, że w ciągu roku grono jej członków powiększy się do 100 spółek.