Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy ogłosił w piątek zimową siatkę połączeń; w rozkładzie znalazło się 68 tras regularnych - poinformowała w rzeczniczka prasowa portu Agnieszka Michajłow.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP

"Zimowy rozkład lotów, który wchodzi w życie 29 października i będzie obowiązywał do ostatniej soboty marca 2024 roku, liczy 68 tras regularnych. Siedmiu przewoźników poleci na 54 lotniska w 19 krajach" - przekazała w przesłanej PAP informacji rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

Podkreśliła, że w ofercie jest kilka nowości. "Wizz Air w ostatnich kilkunastu dniach uruchomił nowe połączenie na Teneryfę. Dołożył nowy lot do Alicante i latają tam już dwie linie, także Ryanair. Ponadto Wizz Air poleciał do Kopenhagi i do stolicy Danii połączenia realizują już z Gdańska trzy linie: Wizz Air, Ryanair i SAS" - wyjaśnia.

Agnieszka Michajłow przekazała, że w zimowej ofercie są nadal popularne kierunki, takie jak Pafos i Larnaka, Rzym, Wenecja, Neapol, Barcelona, Malaga, Malta czy Podgorica. "Można także zaplanować zwiedzanie Pragi czy zawsze popularnego Paryża, Londynu, Amsterdamu i Sztokholmu. Wizz Air powraca zimą z ofertą lotów do Werony, to propozycja nie tylko dla narciarzy. Od sezonu zimowego samoloty Wizz Air będą lądować w stolicy Szwecji na położonym bliżej centrum lotnisku Arlanda, a nie na Skavsta" - tłumaczyła.

"Spodziewamy się, że podobnie jak ostatnie miesiące, tak samo końcówka roku i cała zima to będzie dobry czas dla gdańskiego lotniska i dla naszych pasażerów" - powiedział, cytowany w informacji, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Jak podała w informacji rzeczniczka prasowa portu, Wizz Air zapowiedział uruchomienie lotów z Gdańska do Rzymu i Walencji, Finnair będzie latał do Helsinek. Wizz Air wróci z połączeniami do Burgas, Tirany, Splitu i Heraklionu, Ryanair na Santorini, Korfu, do Zadaru, Chani, Lublina, Bristolu, Newcastle i Burgas, Eurowings do Dusseldorfu, a Swiss do Zurychu.