Na trzy miesiące trafili do aresztu dwaj dilerzy, którzy trzymali w wynajmowanych lokalach i samochodach 25 kg kokainy, marihuany, amfetaminy i ecstasy.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Anetta Potrykus poinformowała PAP, że w akcji służb brał także udział funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej z psem Lola szkolonym do wykrywania narkotyków.

"Po zatrzymaniu obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do wejherowskiej komendy. Sąd tymczasowo aresztował 21 i 22-latka na okres 3 miesięcy. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności" - dodała Potrykus.

W mieszkaniu dwóch mężczyzn znalezione zostały niewielkie ilości narkotyków. Kolejne narkotyki zostały znalezione w ich samochodach.

Następnie funkcjonariusze w użytkowanych przez nich pomieszczeniach na terenie powiatu puckiego w trakcie przeszukania z użyciem psa zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Łącznie około 25 kilogramów amfetaminy, kokainy, marihuany, ecstasy i MDMA. Do sprawy zabezpieczono też ponad 90 tys. zł.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. W sobotę sąd tymczasowo aresztował ich na okres 3 miesięcy.