Zakończyła się przebudowa dworca kolejowego w Kuźnicy na Półwyspie Helskim (Pomorskie). Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 7,7 mln zł - podało w czwartek biuro prasowe Polskich Kolei Państwowych.

Przebudowa pochodzącego z 1927 roku dworca została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak podało biuro prasowe PKP, z elewacji dworca zniknął tynk. Przywrócono na niej płytkę klinkierową w kolorze naturalnej cegły oraz detale architektoniczne. Nowe, stylizowane na historyczne, okna i drzwi są utrzymane w odcieniach ciemnobrązowych. Dach w części wyższej jest pokryty dachówką karpiówką w kolorze cegły, a w niższej parterowej i na nowej wiacie blachą w kolorze ciemnoszarym. Bryłę dworca nocą podkreśla nowa iluminacja.

W informacji podkreślono, że dzięki przebudowie na dworcu przywrócono obsługę podróżnych.

"Obiekt posiada dwie poczekalnie, w tym jedną sezonową. Obydwie przestrzenie są klimatyzowane, urządzone w nowoczesnych szarościach i wyposażone w ławki, gabloty, kosze, system informacji głosowej, a w holu dodatkowo pojawiły się elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku udostępniono również toalety. Znajduje się tu ponadto niewielka przestrzeń przeznaczona na wynajem, a także pomieszczenia techniczne" - wyjaśnia biuro prasowe PKP.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, cytowany w komunikacie podkreślił, że modernizacja dworca w Kuźnicy to przykład łączenia historii z nowoczesnością.

"Ten zabytkowy budynek odzyskał swój niepowtarzalny historyczny blask, przy czym został wyposażony w funkcje zapewniające obsługę pasażerską na miarę XXI wieku. To kolejna inwestycja dworcowa zakończona w ostatnim czasie w województwie pomorskim. Przypomnę, że oddaliśmy także do użytku pasażerów i mieszkańców miasta zupełnie nowy dworzec w Pruszczu Gdańskim, a latem, po gruntownej przebudowie, otwarty został dworzec Gdańsk Główny. To właśnie dowody na to, jak inwestycje realizowane przez rząd i PKP zmieniają oblicza miast i przywracają polskiej kolei należną jej rolę" - stwierdził.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, również cytowany w komunikacie zaznaczył, że dworzec w Kuźnicy jest kolejnym obiektem udostępnionym tej jesieni pasażerom.

"W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na terenie całego kraju, zarówno w dużych miastach, jak i niewielkich, aczkolwiek równie ważnych ośrodkach, otwierane są gruntownie zmodernizowane, zabytkowe budynki, jak i zupełnie nowe, które zastąpiły dawne, niefunkcjonalne i niszczejące od lat obiekty. To właśnie pokazuje, jak szerokie i kompleksowe jest myślenie o kolei w Polsce" - powiedział.

Biuro prasowe PKP wskazało, że dzięki inwestycji wyeliminowano bariery architektoniczne oraz wprowadzono usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m.in. oznaczenia w alfabecie Braille'a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz kontrastowa kolorystyka wnętrz.

Podkreślono również, że budynek został ocieplony, zamontowano na nim panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie z użyciem pompy ciepła oraz system BMS (Building Management System) sterujący instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie mediów. Na dworcu poprawiono także bezpieczeństwo dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu.

Zmianie uległo także bezpośrednie otoczenie budynku. "Po jego zachodniej stronie powstał parking z dwunastoma miejscami postojowymi, a po wschodniej przestrzeń rekreacyjna z ławkami i terenem zielonym. Nie zapomniano o rowerzystach, stojaki rowerowe znajdują się pod wiatą przylegającą do dworca po jego zachodniej stronie oraz w pobliżu przejścia na perony" - informuje biuro prasowe PKP.

Koszt przebudowy dworca w Kuźnicy wyniósł 7,7 mln zł brutto.