Około 125 mln zł w ramach rządowego wsparcia otrzymają trzy pomorskie samorządy: lęborski, słupski i bytowski; dobra współpraca rządu i samorządu przynosi efekty - stwierdził rzecznik rządu, poseł z okręgu słupskiego Piotr Müller.

"Wielokrotnie podkreślam, że dobra współpraca rządu i samorządu przynosi efekty. A nasz rząd widzi potrzeby samorządów. Uzdrowiliśmy system podatkowy i dziś możemy przekazać kolejne wsparcie" - powiedział Müller, cytowany w środowym komunikacie przesłanym przez jego biuro poselskie.

Z komunikatu wynika, że pieniądze w ramach rządowego wsparcia otrzymają trzy pomorskie samorządy: słupski, lęborski i bytowski. Region słupki otrzyma prawie 75 mln złotych. Region lęborski blisko 22 mln zł, natomiast do regionu bytowskiego trafi ponad 28 mln złotych.

W komunikacie podano, że jest to uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują na co przeznaczą pieniądze - mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.

Wskazano, że coraz większe wsparcie dla samorządów jest możliwe dzięki m.in. uszczelnieniu przez rząd systemu podatkowego. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości dróg, nowe żłobki, rozwój szkół, instytucji kultury i wielu innych inwestycji.

"Cieszę się, że region ma szanse na dalszy rozwój i zwiększenie atrakcyjności dla mieszkańców, dzięki tym ogromnym środkom finansowym" - oznajmił Müller.

Dotacje, a także i środki z programów rządowych - jak podał zespół obsługi posła - płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości w całej Polsce.

W komunikacie podkreślono, że rząd wprowadził rozwiązania, które zapewniają dostosowanie systemu finansów do wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie podatkowym. Regulacje pozwalają na m. in. stabilizację dochodów, wzmocnienie potencjału finansowego oaz uzupełnienie dochodów.

"Dzięki powyższym działaniom oraz nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. samorządy jeszcze w tym roku otrzymają kolejne wsparcie w wysokości 14 mld zł" - podano w komunikacie.