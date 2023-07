Norweski Archer, zajmujący się dostarczaniem usług naftowych i wiertniczych, a także obsługą klientów z branży naftowej i gazowej, otworzył biuro inżynieryjne w Gdańsku - podała w czwartek Agencji Rozwoju Pomorza. Zatrudnienie ma znaleźć 150 inżynierów.

Agencja Rozwoju Pomorza w czwartkowym komunikacie poinformowała, że norweska firma Archer, która działa na rynku ropy i gazu od przeszło 40 lat, otworzyła biuro inżynieryjne w Gdańsku.

Firma aktualnie zatrudnia ponad 4500 pracowników w 40 krajach na całym świecie. Zabezpiecza od strony inżynieryjnej odwierty w 35 lokalizacjach offshore na Morzu Północnym i Atlantyku oraz ponad 65 odwiertów na lądzie w Ameryce Południowej. Głównymi klientami pozostają firmy takie jak Equinor, Aker BP czy Repsol.

Jak podają przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza, gdański oddział zajmować się będzie wspieraniem operacji w Europie, Północnej i Południowej Ameryce i na Pacyfiku, a także rozwojem projektów na Bliskim Wschodzie i w zachodniej Afryce. Dodano, że wybór lokacji nie jest przypadkowy, a firma wiąże z polskim biurem spore nadzieje.

"Nowa siedziba zapewnia lepsze środowisko pracy dla naszych pracowników i oferuje nowoczesne i profesjonalne otoczenie do obsługi naszych klientów. Spodziewamy się również, że w miarę dalszego rozwoju i rozszerzania naszej działalności będziemy przyciągać do firmy nowe talenty" - mówił, cytowany w komunikacie, Piotr Hinczewski dyrektor zarządzający Archer w Polsce

Gdański oddział Archer mieści się w oliwskim kompleksie biurowym Alchemia. Docelowo będzie w nim pracować 150 inżynierów, specjalizujących się w różnych dziedzinach: projektowaniu orurowania, designie strukturalnym, obliczeniach, E&I, procesowaniu, bezpieczeństwie i wielu innych. Rozłożenie wakatów zaplanowane jest na trzy lata.

"Stale doświadczamy zapotrzebowania na utalentowanych inżynierów. Dzięki nowej siedzibie w Gdańsku jesteśmy teraz przygotowani do zapewnienia dalszego rozwoju, a tym samym do zaspokojenia potrzeb rozwijającego się rynku" - przekonywał, cytowany w komunikacie Manager Business Development Engineering Global Martin Nilsen.

Agencji Rozwoju Pomorza przypomniała, że Archer jest kolejną firmą z branży offshore, która w ostatnim czasie zdecydowała się na otwarcie oddziału w Gdańsku. We wrześniu podobną decyzję podjął Siemens Gamesa, specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań dla turbin wiatrowych.

"Jesteśmy przekonani, że branże związane z przemysłem offshore, czy to wiatrowym czy to oil and gas, obok sektora automotive i elektronicznego, będą wkrótce najbardziej rozwojowym kierunkiem pomorskiego przemysłu" - mówił, cytowany w komunikacie zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

Jego zdaniem obecność takich korporacji jak Archer stanowi szansę rozwoju dla całego regionu. "Wiemy, że dysponujemy kadrą o bardzo wysokich kompetencjach, co aktualnie stanowi kluczową przewagę konkurencyjną w kontekście wyboru lokalizacji przez zagranicznych inwestorów. Zwrot w kierunku morza jest jednym z podstawowych założeń naszego działania na najbliższych kilka lat" - zadeklarował.