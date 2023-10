Zakończyła się budowa dworca kolejowego w Pruszczu Gdańskim. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 9,1 mln zł - podało w czwartek biuro prasowe Polskich Kolei Państwowych.

Nowy dworzec w Pruszczu Gdańskim został wybudowany w miejscu dawnego, niefunkcjonalnego obiektu. Jest on dostosowany do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.

Jak podało biuro prasowe PKP, przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku ograniczono do holu pełniącego funkcję poczekalni oraz toalet. W poczekalni znajdują się ławki, gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Z myślą o osobach z różnymi rodzajami niepełnosprawności zainstalowano ścieżki prowadzące w budynku dworca i jego bezpośrednim otoczeniu, oznaczenia w alfabecie Braille`a oraz tablice dotykowe z planem dworca.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, cytowany w komunikacie podkreślił, że dworzec został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. "To kolejny dowód na to, jak rząd i PKP intensywnie pracują nad tym, aby Polacy mieli dostęp do nowoczesnej i przyjaznej kolei. Nie tylko w największych miastach, ale w całym kraju" - stwierdził.

Zaznaczył, że podobne, innowacyjne dworce, służą pasażerom m.in. w Oświęcimiu, Bielsku Podlaskim czy Nidzicy. "I, oczywiście, na tym nie koniec, ponieważ Program Inwestycji Dworcowych, obejmujący zarówno modernizację istniejących obiektów, jak i budowę zupełnie nowych, wkracza właśnie w drugi etap" - dodał.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, również cytowany w komunikacie stwierdził, że mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego i całej aglomeracji gdańskiej zyskali dworzec zapewniający obsługę podróżnych na miarę XXI wieku. Dodał, że to kolejna inwestycja, "która stanowi istotny element walki z wykluczeniem komunikacyjnym mniejszych ośrodków".

Biuro prasowe PKP podało, że dworzec posiada prostą, geometryczną bryłę, elewację ze szkła, aluminium i cegły klinkierowej, a także wieżę zegarową. Przestrzeń obsługi podróżnych została maksymalnie doświetlona poprzez zastosowanie przeszkleń, zaś zaplecze techniczne dworca jest "ukryte" za elewacją wykonaną z cegły klinkierowej. Bryłę nowego obiektu uzupełniła zintegrowana z nim wiata, pod którą znajdą się ławki dla podróżnych oraz stojaki rowerowe.

Podano również, że w budynku zainstalowano energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą. Na dachu znalazły się 24 panele fotowoltaiczne do wytwarzania "zielonej energii", a także urządzono zielony dach z roślinnością ekstensywną. W budynku wykorzystano materiały budowlane o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, a także pompy ciepła powietrze-powietrze służące do jego ogrzewaniu. Pracę całości urządzeń i instalacji na dworcu nadzoruje system BMS (Building Management System), odpowiadający również za optymalizację zużycia mediów. Zamontowano nowe systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Zmieniła się także aranżacja bezpośredniego otoczenia dworca oraz organizacja ruchu. Na nowo wytyczono chodniki oraz drogę, a także tereny zielone. Tuż przy dworcu powstały po dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych i 15 stojaków rowerowych wraz ze słupkiem naprawczym (poza pięcioma znajdującymi się pod wiatą dworcową). Aranżację przestrzeni wokół budynku uzupełniły ławki, kosze, oświetlenie.

Członek zarządu PKP Ireneusz Maślany przypomniał, że kilka tygodni temu został otwarty po gruntownej modernizacji dworzec Gdańsk Główny, który był największym ze zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć w ramach Programu Inwestycji Dworcowych.

Prace budowlane związane z budową nowego dworca w Pruszczu Gdańskim trwały od lipca 2021 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 9,1 mln zł brutto.