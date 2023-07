Miejska instytucja kulturalna Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku zyskała nowego współprowadzącego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My promujemy te wszystkie instytucje, które są warte wsparcia – podkreślił w piątek w Słupsku szef resortu Piotr Gliński.

W piątek minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i zastępca prezydenta Słupska Marta Makuch podpisali umowę współprowadzenia Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku.

Gliński zaznaczył, że stała dotacja - w kwocie 0,5 mln zł, co stanowi jedną czwartą dotychczasowego 2-milionowego budżetu teatru - wzmocni zespół placówki. Podkreślił ponadto, że decyzja o współprowadzeniu tej samorządowej instytucji da jej "dostęp i do dotacji celowych, i do dotacji inwestycyjnych pozakonkursowych".

Zespołowi "Tęczy" życzył przede wszystkim dobrego oddziaływania na młodych ludzi, bo - jak mówił - "faktycznie zwłaszcza tego typu teatr ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o wrażliwość estetyczną, wrażliwość etyczną w wychowywaniu młodych ludzi".

Szef MKiDN wskazywał, że pieniądze przekazywane są tym instytucjom, które prezentują "odpowiedni poziom", których znaczenie jest często ponadregionalne, które działają w różnych obszarach i także w różnych miejscach, "zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju". "My promujemy te wszystkie instytucje, które są warte wsparcia" - zaznaczył.

Minister zwrócił uwagę, że w ciągu ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy udało się zwiększyć o ponad 100 proc. liczbę instytucji artystycznych i muzeów, które są pod opieką budżetu centralnego. W przypadku tych pierwszych, ich liczba, jak podał Gliński, zwiększyła się z 21 w 2015 r. do 42 obecnie; natomiast liczba współprowadzonych przez MKiDN muzeów wzrosła z ok. 30 do ponad 60.

"To skala zmian, które udało się zrobić. (…) To jest wielki zastrzyk (finansowy) dla polskiej kultury. Bo nierzadko te instytucje muszą walczyć o przeżycie, są w różnej sytuacji finansowej, a nasza zasada jest taka, że my zawsze dokładamy pieniądze do dotychczasowego budżetu. I taki też jest przypadek Teatru Lalki +Tęcza+ w Słupsku" - mówił minister.

Rzecznik rządu Piotr Müller, który również uczestniczył w tym wydarzeniu, wyraził zadowolenie z faktu, że teatr "będzie miał większe możliwości rozwojowe". "To też kolejny przykład, że współpraca rządu i samorządu przynosi wymierne efekty" - zauważył.

"Dla mnie +Tęcza+ to takie miejsce, gdzie ten duch, pasja i zaangażowanie przezwyciężają wiele trudności, bo nie tylko budżetowych, ale i przestrzennych, to miejsce nie jest największe" - mówiła z kolei zastępca prezydenta Słupska Marta Makuch. Zwracając się do ministra Glińskiego, wyraziła przekonanie, iż z "Tęczy" będzie dumny.

Rada Miejska w Słupsku 31 maja br. większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru Lalki +Tęcza+ w Słupsku jako wspólnej instytucji kultury miasta Słupska i ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Teatr Lalki "Tęcza" istnieje od 1946 r. Został założony we wsi Tuchomie na Kaszubach przez małżeństwo aktorskie - Elżbietę i Tadeusza Czaplińskich. Premierowym spektaklem była "Szopka Polska" Ludwika Szczepańskiego wystawiona na Boże Narodzenie w 1946 r. Z początku był to rodzinny, prywatny teatr wędrowny. Wraz z jego upaństwowieniem w 1966 r. otrzymał stałą siedzibę w Słupsku, przy ul. Waryńskiego 2, w której się mieści.

W "Tęczy" powstało ponad 240 premierowych przedstawień, 16 doczekało się nagrania dla I Programu Telewizji Polskiej. Ponad 300 lalek z teatralnej kolekcji sfotografowanych w 3D oglądać można w internetowej Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej.

Widowiska "Tęczy" tworzyły sztandarowe postaci polskiej plastyki teatralnej, w tym: Ali Bunsch, Rajmund Strzelecki, Adam Kilian. Wśród kompozytorów byli to m.in. Jerzy Derfel, Krzesimir Dębski, Katarzyna Gaertner, Witold Lutosławski, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Stachurski, a reżyserów: Jan Dorman, Janusz Galewicz, Krzysztof Rau, Wojciech Wieczorkiewicz, Stanisław Ochmański.

Przez lata działalności "Tęcza" zdobyła wiele nagród i wyróżnień, w tym: Grand Prix na VII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Zagrzebiu w 1974 r. za spektakl "Od Polski śpiewanie" w reżyserii Zofii Miklińskiej, Srebrne Koziołki i nagrodę za reżyserię na Biennale Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu w 1981 r. za spektakl "Przed zaśnięciem" w reżyserii Jana Dormana, Główną Nagrodę Krytyków w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży w Kłodzku w 1999 r. za spektakl "Baśń o…" w reżyserii Małgorzaty Kamińskiej-Sobczyk.

To "Tęczy" przyznano Grand Prix XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Nabeul w 2008 r. za spektakl "Metamorfozy" w reżyserii Krzysztofa Raua oraz trzy nagrody Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Złota Magnolia" w Szanghaju w 2014 r. za spektakl "Nieznośne Słoniątko" w reżyserii Wiktora Klimczuka.

Słupski teatr lalki prezentował swoje spektakle w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Australii.

Od 1 września 2015 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym "Tęczy" jest Michał Tramer. W marcu 2023 r. scena zmieniła nazwę z Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku na Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku.