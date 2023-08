Europejski Bank Inwestycyjny wydał wstępną decyzję kredytową dla projektu wsparcia finansowania Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – poinformowała w poniedziałek Grupa PGE.

Konrad Mróz z biura prasowego PGE podkreślił w przesłanym PAP komunikacie, że łączny pakiet finansowania wynosi 1,4 mld euro.

"To znaczący krok na drodze do zapewnienia optymalnej struktury finansowania, która umożliwi wybudowanie pierwszych morskich farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że projekt będzie się składać z kilku etapów. "Dla każdego z etapów MFW Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - przewidziano po jednej transzy do uruchomienia w formule Project Finance w wysokości 350 mln euro, a także po jednej transzy do uruchomienia w oparciu o gwarancje instytucji finansowych, banków lub agencji kredytów eksportowych" - wskazał Konrad Mróz.

"Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem, dlatego EBI i Komisja Europejska powołały inicjatywę RePowerEU, mającą za zadanie uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej. Projekt MFW Baltica doskonale wpisuje się w te cele" - dodał.

Cytowany w informacji prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że uzyskanie wstępnej decyzji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego to znaczący krok dla finansowania budowy największej morskiej farmy na Bałtyku.

"Obecność uznanego międzynarodowego banku przy finansowaniu projektu to sygnał, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, prowadzone przez nas projekty spełniają najwyższe standardy, a zainteresowanie sektora finansowego we współpracę z PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest naprawdę duże - powiedział.

"Dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnienie się od paliw kopalnych są kluczowymi zadaniami dla Polski i dla Unii Europejskiej i Morskie Farmy Wiatrowe Baltica są bardzo ważnym projektem realizującym te cele. Wspieranie transformacji energetycznej jest dla EBI priorytetem, gdyż przyspiesza zielony rozwój gospodarczy i tworzy nowe miejsca pracy" - dodała, cytowana w komunikacie, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca bieżącej dekady.