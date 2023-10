Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec. To strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej - podały w środę Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji "Budowa linii 400kV Choczewo - Żarnowiec". Projektowana linia będzie linią napowietrzną, a jej długość wyniesie ok. 19,5 km.

"Linia Choczewo - Żarnowiec jest jednym z czterech nowych połączeń, które umożliwią przesłanie energii z morskich farm wiatrowych do innych części kraju. Połączy budowaną obecnie stację elektroenergetyczną Choczewo z istniejącą stacją Żarnowiec w gminie Krokowa" - przekazała w komunikacie rzeczniczka prasowa PSE Beata Jarosz-Dziekanowska.

Początek budowy linii zaplanowano na 2024 rok. Dwa lata później linia ma zostać oddana do użytku. Będzie przebiegać przez gminy Choczewo, Gniewino i Krokowa. Jej trasę poprowadzono w większości na obszarach rolnych, pastwiskach, łąkach i terenach leśnych. "Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej umożliwi inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę, a w dalszej perspektywie budowę i eksploatację linii przez kolejnych kilkadziesiąt lat" - podała Jarosz-Dziekanowka.

W komunikacie zaznaczono, że morskie farmy wiatrowe do 2040 roku mają zapewnić Polsce 11 GW mocy, czyli dwukrotnie więcej niż największa w kraju elektrownia w Bełchatowie.

Do 2028 r. na terenie województwa pomorskiego powstaną cztery nowe linie 400 kV wyprowadzające mocz morskich farm wiatrowych. Oprócz linii Choczewo - Żarnowiec będą to linie 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń, Choczewo do nacięcia linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo oraz Choczewo do nacięcia linii Żarnowiec - Słupsk. Ich łączna długość to ponad 250 kilometrów. Poza stacją elektroenergetyczną w gminie Choczewo powstanie także stacja na terenie gminy Słupsk.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji "Budowa linii 400kV Choczewo - Żarnowiec" została podpisana przez wojewodę 13 października br.