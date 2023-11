Rusza modernizacja i rozbudowa linii kolejowej nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem oraz stacji Słupsk. PKP Polskie Linie Kolejowe w poniedziałek podpisały umowy z firmami Torpol i Intercor na wykonanie prac za blisko 1,85 mld zł.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

"Podpisane umowy dotyczą inwestycji o kluczowym znaczeniu dla tej części województwa pomorskiego" - zaznaczył cytowany w komunikacie prasowym wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Podkreślił, że w całym kraju "kolej zmienia się na lepsze". "Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, budując kolej bezpieczną, przewidywalną, z poszanowaniem środowiska naturalnego" - powiedział wiceminister.

W ocenie cytowanego prezesa zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusza Merchela "modernizacja stacji Słupsk oraz linii w kierunku Trójmiasta zachęci do wyboru pociągów w codziennych podróżach do pracy i szkoły". Kolej będzie też bardziej dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Podpisane w poniedziałek umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe z firmami Torpol i Intercor dotyczą modernizacji i rozbudowy linii kolejowej nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem oraz stacji Słupsk w ramach dwuetapowego projektu "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk".

Wartość zakontraktowanych prac to łącznie blisko 1,85 mld zł, w tym koszty modernizacji linii kolejowej nr 202 Słupsk-Lębork to 1,284 mld zł, przebudowa stacji Słupsk to blisko 562 mln zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad oboma zadaniami to blisko 11,8 mln zł.

Jak poinformowano, na linii Słupsk-Lębork przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości ponad 50 km, co zwiększy przepustowość linii. Przebudowane zostaną i pojawią się nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowo nowe przystanki przewidziano w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach.

Wyższy poziom bezpieczeństwa na linii kolejowej między Słupskiem a Lęborkiem zapewnią nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem, a także trzy nowe mosty kolejowe, wiadukt kolejowy, trzy przepusty oraz sześć nowych przejść podziemnych pod torami, które także przyczynią się do usprawnienia komunikacji. "Inwestycja obejmie także przebudowę trzech mostów, 12 wiaduktów kolejowych, dziewięciu wiaduktów drogowych, 18 przepustów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna" - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Natomiast na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą one wyższe, a zamontowane windy zapewnią wjazd na perony z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach pozostaną odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Ta wyposażona będzie w nowoczesny system informacji pasażerskiej.

Ponadto na rzece Słupi przebudowany zostanie most kolejowy. Inwestycja obejmie także przebudowę trzech wiaduktów kolejowych, przejścia podziemnego pod torami oraz pięciu przepustów. W Kobylnicy planowana jest budowa peronu, co ma zwiększyć możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk - Szczecin.

Zakończenie prac budowlanych na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork - Słupsk planowane jest w 2026 r. Natomiast ogłoszenie przetargu na prace na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork planowane jest w pierwszej połowie 2024 r.

Po zrealizowaniu obu etapów projektu oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń, czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a towarowe z 70 km/h do 120 km/h.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.