Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 30 MW w Warblewie w województwie pomorskim. Pierwsza energia elektryczna popłynie z tej elektrowni pod koniec 2024 roku - poinformowała spółka w poniedziałek.

Jak przekazał Tauron, zakładana roczna produkcja energii elektrycznej uzyskanej z farmy w Warblewie to ponad 80 tys. MWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na prąd 28 tys. gospodarstw domowych. Elektrownia wiatrowa o łącznej mocy 30 MW będzie składać się z 15 turbin o wysokości 100 m. Dzięki inwestycji do atmosfery ma trafić o ok. 74,9 tys. ton CO2 mniej, niż gdyby ta sama ilość prądu została wyprodukowana w konwencjonalnym źródle wytwórczym - zaznaczyła spółka.

"Budowa nowych mocy wiatrowych stanowi koło zamachowe Zielonego Zwrotu Taurona. Aktualnie budujemy cztery elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 140 MW. Tylko w tym roku planujemy zainwestować w rozwój OZE około miliarda złotych" - podkreślił prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek, cytowany w informacji prasowej. "Zgodnie z założeniami naszej strategii w 2025 roku planujemy dysponować 700 MW zainstalowanymi w turbinach wiatrowych" - dodał.

Zgodnie z informacją Taurona cała powierzchnia inwestycji - z wyjątkiem dróg dojazdowych i niewielkich placów pod fundament wież turbiny - będzie na stałe wykorzystywana na potrzeby produkcji rolnej.

"Proces budowlany przebiega zgodnie z planem, wykonaliśmy już prace przygotowujące drogi wewnętrzne, na teren inwestycji zostały też dostarczone kosze kotwiące. Dzięki temu na przełomie II i III kwartału prowadzone będą prace przy wykonaniu fundamentów turbin wiatrowych. Montaż samych turbin mamy zaplanowany na I kwartał 2024 r." - przekazał wiceprezes spółki Tauron Zielona Energia Maciej Mróz.

Pierwsza energia elektryczna z farmy wiatrowej w Warblewie ma popłynąć pod koniec 2024 roku.