Druga farma fotowoltaiczna, którą w Polsce zbudowała firma Equinor, stanęła na blisko 55 hektarach w Zagórzycy na Pomorzu. Liczy 111 tysięcy paneli fotowoltaicznych i jej moc sięga 60 MW. W piątek oficjalnie otwarta rozpoczęła testową produkcję energii.

Spółka Equinor w komunikacie prasowym poinformowała w piątek o inauguracji drugiej farmy, która powstała w Zagórzycy w gminie Damnica na Pomorzu i ruszyła z testową produkcją energii. Pierwsza elektrownia słoneczna działa już w miejscowości Stępień. Tym samym firma podwoiła swoją moc fotowoltaiczną w Polsce, do ok. 120 MW. W 2024 r. kolejna farma ma ruszyć w Lipnie.

Moc uruchomionej elektrowni słonecznej w Zagórzycy sięga 60 MW. 111 tysięcy paneli fotowoltaicznych zajmuje blisko 55 hektarów. Jak podano, farma została zrealizowana i będzie zarządzana poprzez spółkę Wento - polskiego dewelopera i producenta energii, który w 2021 r. wszedł do grupy Equinor, wnosząc portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW. Generalnym wykonawcą była podlaska firma Elmont, która korzystała z usług wyłącznie polskich podwykonawców. W budowę zaangażowanych było ok. 500 osób.

"Equinor od lat wspiera transformację energetyczną Polski, odpowiadając na potrzeby związane ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w polskiej strukturze wytwarzania. Zgodnie z naszą wizją bycia zaufanym partnerem energetycznym dla Polski, rozwijamy OZE na lądzie i na morzu, a także jesteśmy jednym z kluczowych dostawców gazu ziemnego przez Baltic Pipe - powiedział cytowany w komunikacie prezes Equinor w Polsce Michał Jerzy Kołodziejczyk.

Przez 30 lat farma w Zagórzycy ma produkować 61 GWh energii rocznie, co odpowiada zużyciu 31 tys. polskich gospodarstw domowych. Sprzedażą i wprowadzaniem na polsi rynek wyprodukowanej w niej energii elektrycznej zajmie się należąca do Equinor spółka obrotu Danske Commodities.

Equinor to międzynarodowa firma energetyczna. W Polsce wspólnie z Polenergią buduje trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy 3 GW, a także rozwija odnawialne źródła na lądzie poprzez spółkę zależną Wento. Dostarcza do Polski ok. 2,4 mld m sześc. rocznie błękitnego paliwa z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego za pośrednictwem Baltic Pipe.