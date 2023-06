Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego w Gdyni. Inwestycja będzie się składała m.in. z budowy pirsu Portu Zewnętrznego, przegrodzenia istniejącego Kanału Południowego Portu i rozbudowy Nabrzeża Śląskiego oraz dostosowaniem układu komunikacyjnego.

"Jesteśmy krok od wyjścia na morze" - stwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Zarządu Morskiego Portu Gdynia Aleksander Wicka.

Decyzja wydana przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Inwestycja będzie się składała m.in. z budowy pirsu, przegrodzenia istniejącego Kanału Południowego Portu i rozbudowy Nabrzeża Śląskiego oraz dostosowaniem układu komunikacyjnego.

W decyzji wydanej przez wojewodę pomorskiego 26 czerwca zostały oznaczone działki na terenie Śródmieścia Gdyni i na Zatoce w Gdyni.

"Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla Portu Zewnętrznego jest niezwykle istotnym etapem, który przybliża nas do realizacji tego strategicznego projektu" - zaznaczył wojewoda.

Jego zdaniem to znaczący krok dla Pomorza, Polski i naszej rozwijającej się infrastruktury portowej.

W charakterystyce inwestycji wskazano, że "przedsięwzięcie (...), stanowi element zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo-kolejowym" planowanego do realizacji w części wzdłuż nabrzeży portowych, natomiast w części na zewnątrz od istniejącego falochronu Portu Gdynia, jednak w całości w obrębie granic administracyjnych Portu Gdynia".

Podano również, że przedsięwzięcie będzie się składać z trzech głównych zadań: budowy pirsu Portu Zewnętrznego, przegrodzenia istniejącego Kanału Południowego Portu Gdynia i rozbudowy Nabrzeża Śląskiego, budowy nowych falochronów Portu Gdynia i akwenów znajdujących się w obszarze inwestycji, dostosowania układu komunikacyjnego poprzez budowę połączenia pomiędzy planowanym Węzłem Port Zewnętrzny w rejonie dawnej Stoczni Nauta a Rondem Karlskrona i ul. Polską.

W decyzji wojewody podano również, że przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę i budowę różnego rodzaju obiektów i infrastruktury, w tym zwłaszcza infrastruktury sieciowej i obiektów kubaturowych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania inwestycji.

"Niniejsza decyzja obejmuje jedynie fragment ww. przedsięwzięcia tj.: budowę konstrukcji osłaniających Port Zewnętrzny przed falowaniem, instalację oświetlenia nawigacyjnego wraz z kablami zasilającymi, poprowadzenie nowego kabla KSBM oraz prowadzenie prac czerpalnych na potrzeby wykonania zalądowienia na obszarze nie objętym tą decyzją. W ramach robót czerpalnych powstanie nowa morska infrastruktura dostępowa w postaci torów podejściowych i nowych akwenów Portu Gdynia". Podano również, że obszar objęty decyzją znajduje się w przeważającej części na obszarze stanowiącym grunty pokryte wodami, a w mniejszej części na Falochronie Głównym Wschodnim - części północnej.

W grudniu 2021 roku wydano pozytywną decyzję środowiskową w sprawie tej inwestycji.

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Prace nad Portem Zewnętrznym w Gdyni rozpoczęły się w 2018 r.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.

Rzecznik portu Aleksander Wicka podkreślił, że Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia jest inwestycją wychodzącą naprzeciw tendencjom gospodarczym jak i logistycznym, jednocześnie zapewniając portowi perspektywę rozwoju na kolejne 100 lat. "Warto podkreślić, że jest to projekt kluczowy dla rozwoju Portu Gdynia. Wybudowana infrastruktura, pomimo głównego jej przeznaczenia dla segmentu kontenerowego, będzie uniwersalna i umożliwi przeładunki również innych ładunków" - stwierdził i dodał, że jest to spójne z realizowaną strategią Portu Gdynia jako portu uniwersalnego, co umożliwia szybkie reagowanie na zmiany rynkowe poprzez dostosowywanie prowadzonej na jego terenie działalności portowej.

Wicka Projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest na ostatnim etapie przygotowawczym przed zaproszeniem do składania ofert przez potencjalnych Partnerów Prywatnych. W dialogu konkurencyjnym udział biorą cztery podmioty i z tego grona spodziewamy się uzyskać oferty na wykonanie i późniejszą eksploatację w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.