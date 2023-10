Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. To ostatni odcinek S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim z decyzją umożliwiającą wykonawcom prowadzenie prac budowlanych - podała GDDKiA.

Wydział Komunikacji i Informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował w środę, że w ramach inwestycji wybudowany zostanie ponad 16-kilometrowy odcinek, na którym powstaną dwa węzły drogowe - Budy i Bobrowniki, Miejsce Obsługi Podróżnych w Paprzycach oraz Obwód Utrzymania Drogowego. Ponadto wykonawca wybuduje 24 obiekty inżynierskie, w tym jedną estakadę, 15 przejść dla zwierząt i 7 wiaduktów.

"Zbudowana lub zmodernizowana zostanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, system odwodnienia terenu, w tym: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne. Powstaną elementy mające na celu ochronę środowiska, takie jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych czy zbiorniki retencyjne. Wykonana zostanie infrastruktura dla obiektów znajdujących się przy drodze ekspresowej, w tym sieci energetyczne, oświetleniowe, wodociągowe i urządzenia oczyszczające ścieki" - podaje GDDKiA w przesłanym PAP komunikacie.

Nawierzchnia drogi klasy S będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś. Odcinek S6 zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie słupskim, na terenie gmin Słupsk i Damnica. Droga realizowana jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przez NDI, NDI Sopot i Todini Central Asia. Wartość kontraktu to ok. 548 mln zł.

Jak podaje GDDKiA, wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

"Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Pomorski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości" - podaje GDDKiA.

Pod koniec minionego roku GDDKIA oddała do użytkowania trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 42 km. W realizacji jest pozostała jej część, m.in: druga jezdnia na obwodnicy Słupska oraz odcinki; Bobrowniki - Skórowo; Skórowo - Leśnice; Leśnice - Bożepole Wielkie; Chwaszczyno - Żukowo w ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz Żukowo - Gdańsk Południe.