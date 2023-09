Biznes i technologie

Pomorskie: Zamknęła w mieszkaniu dwóch synków w wieku 4 i 7 lat i poszła na piwo

Autor: PAP

Data: 25-09-2023, 14:12

28-letnia matka zostawiła swoich dwóch synków w wieku 4 i 7 lat bez opieki w mieszkaniu w Chojnicach, zamknęła drzwi na klucz i poszła do znajomego na piwo. Dzieci, jak przekazały służby prasowe pomorskiej policji, trafiły do placówki opiekuńczej, a ich matce grozi do 5 lat więzienia.