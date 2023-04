Biznes i technologie

Pompy ciepła. "Ich sprzedaż w Polsce wzrosła o 120 proc. w 2022 r."

Autor: PAP

Data: 10-04-2023, 12:42

Sprzedaż pomp ciepła w Europie wzrosła w 2022 r. o 40 proc., a w Polsce o 120 proc. w porównaniu do 2021 r. - informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Co trzecie sprzedane w naszym kraju urządzenie służące do ogrzewania pomieszczeń było pompą ciepła.

Analitycy: o 120 proc. wzrosła sprzedaż pomp ciepła w Polsce w 2022 r. /fot. shutterstock