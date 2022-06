Ponad 1,1 mln zł na doposażenie stołówek i jadalni w szkołach

Autor: PAP, AK

Data: 28-06-2022, 08:40

Ponad 1,1 mln zł z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" trafi do 17 szkół w Podlaskiem, prowadzonych przez 10 samorządów na doposażenie stołówek i jadalni. W poniedziałek w kuratorium oświaty w Białymstoku podpisano z samorządami umowy w tej sprawie.

Program "Posiłek w szkole i w domu" trafi do 17 szkół w woj. Podlaskiem/ fot. Keren Fedida on Unsplash

Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka przypomniała, że obecna edycja programu jest realizowana w latach 2019-2023. Podała, że dotąd w regionie z tego programu skorzystało 68 szkół. Samorządy dostały na ten cel 4,6 mln zł. Przypomniała, że łącznie Podlaskie na lata 2019-2023 ma 6 mln zł.

Dofinansowanie do posiłków w szkole

Obecny na konferencji w kuratorium wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przypomniał, że z rządowego programu dofinansowywane są remonty szkolnych jadalni stołówek, a także ich odtwarzanie.

"Z punktu widzenia rządu ważne jest, aby dzieci mogły spożywać zdrowy, ciepły, świeży posiłek bezpośrednio w szkole, aby nie było to jedzenie przywożone, odgrzewane, aby było jedzeniem pełnowartościowym" - powiedział Piontkowski. Przypomniał, że były okresy, gdy szkolne stołówki były przez samorządy likwidowane, a od kilku lat rząd próbuje pomagać w ich odtwarzaniu.

Budżet na stołówki: 200 mln zł

Piontkowski zaznaczył, że w skali kraju budżet programu na takie działania wynosi ok. 200 mln zł - ok. 40 mln zł rocznie. W Podlaskiem rocznie wsparcie dostaje kilkanaście szkół. Ocenił, że widać, że ta infrastruktura się poprawia, co nie jest bez znaczenia także jeżeli chodzi o spełnianie wysokich wymogów sanepidu.

Około połowy z rozdysponowanych pieniędzy trafi do samorządu Białegostoku (560 tys. zł) na inwestycje związane z dożywianiem w siedmiu szkołach.

Miasto Mońki dostało 80 tys. zł na doposażenie stołówki i zaplecza kuchennego w SP nr 2. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski powiedział, że miasto dołoży do tej kwoty ok. 20 tys. zł. Będą kupione kolejne urządzenia do kuchni, np. kotły parowe. Wszystko ma pozwolić przygotowywać więcej posiłków niż dotychczas, choć zapewniał, że każdy uczeń, który chce jeść obiad w szkole, ma taką możliwość. Podał, że w SP 2 dożywianiem jest objętych 60-70 proc. dzieci. Obiady są gotowane w szkole, a nie dostarczane z zewnątrz. Zaznaczył także, że nowocześnie wyposażona kuchnia obniża koszty wytworzenia posiłków, co także ma znaczenie.

Dofinansowane stołówki i jadalnie

Program "Posiłek w szkole i w domu" to także oprócz pieniędzy na doposażanie szkolnych stołówek i jadalni ( moduł 3 w programie) również dożywianie dzieci i potrzebujących osób dorosłych - (moduł 1 i 2) - przypomniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Poinformował, że 2022 r. na dożywianie dzieci i dorosłych w regionie - na przygotowywanie dla nich posiłków przeznaczono ponad 23 mln zł. Dotacja wynosi 80 proc. kosztów, resztę dokładają gminy. Podał, że w Podlaskiem w programie biorą udział wszystkie gminy - 118.

Paszkowski poinformował, że w 2022 r. z posiłków skorzysta łącznie ok. 36 tys. osób, z czego ponad 18 tys. to dorosłe osoby starsze i chore.