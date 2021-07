Ponad 100 programów w wyszukiwarce EkoDotacji

Jak poinformował Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, w uruchomionej wyszukiwarce EkoDotacji znajduje się ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Dzięki temu narzędziu można łatwo odnaleźć np. programy wsparcia fotowoltaiki, czy dot. edukacji ekologicznej.

Autor: PAP

Data: 17-07-2021, 09:50

Ruszyła wyszukiwarka EkoDotacji; fot. unsplash.com

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, który działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego zwrócił uwagę, że ostatnie lata i miesiące to duży przyrost ekodotacji, wynikający z rosnącej świadomości kryzysu klimatycznego oraz zdecydowanych działań państw Unii Europejskiej.

Inwestycje muszą mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu

"Obecnie niemal każda nowa inwestycja musi mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i środowiska - tym samym coraz więcej programów dofinansowań staje się ekodotacjami. Ta obfitość jednocześnie stworzyła barierę na drodze inwestorów, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w gąszczu programów, ich operatorów, rodzajów wsparcia oraz skomplikowanych nazw. Nasza wyszukiwarka powstała właśnie po to, żeby tę barierę zlikwidować" - wskazała ekspertka Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) ds. zielonych finansów dr Izabela Filipiak.

Jak działa wyszukiwarka EkoDotacji?

Jak wyjaśniono, schemat działania wyszukiwarki EkoDotacji jest czytelny i prosty. Inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy - zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp. Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona (albo w którym składający wniosek ma siedzibę).

"Szukając wsparcia w internetowym gąszczu możemy minąć o włos najlepsze dla nas rozwiązanie na przykład dlatego, że nie szukaliśmy go wcześniej na stronie własnej gminy. Wyszukiwarka EkoDotacji rozwiąże tego typu problemy, dostarczając listę odpowiednich dla nas programów wraz z linkami do ich stron lub - w przypadku braku dopasowanych wyników - linki do stron lokalnych operatorów, u których możemy uzyskać stosowne informacje" - dodała Filipiak.

Jak zapewniono, wyszukiwarka EkoDotacji będzie aktualizowana na bieżąco. Za jej pośrednictwem operatorzy programów sami mogą również przesyłać KOZK swoje oferty. Korzystanie z wyszukiwarki oraz umieszczanie w niej ofert jest bezpłatne. Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem http://ekodotacje.ios.edu.pl/.