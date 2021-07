Ponad 13,9 mln w pełni zaszczepionych osób w Polsce

W Polsce wykonano ponad 30 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 13,9 mln osób.

Autor: PAP

Data: 05-07-2021, 12:23

W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 13,9 mln osób/ fot. shutterstock

Z najnowszych danych wynika, że w Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 024 149 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13 902 713 osób. Pierwszą dawką zaszczepionych jest 17 114 524 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 48 138.

Szczepienia przeciw COVID-19

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 38 313 320 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 32 504 440 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 48 526 dawek. Zgłoszono 12 522 niepożądane odczyny poszczepienne.