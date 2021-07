Ponad 16,3 mln osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych

W Polsce wykonano już 32,9 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,3 mln osób – wynika z najnowszych danych rządowych. W Loterii Narodowego Programu Szczepień zarejestrowało się 2,8 mln zaszczepionych.

Autor: PAP

Data: 21-07-2021, 08:20

Ponad 16,3 mln osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych / fot. PTWP

Z rządowego zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 923 412 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 316 648 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 77 521.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 421 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Resort zdrowia apeluje o dalsze szczepienia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział we wtorek, że wprowadzenie w Polsce dodatkowych restrykcji w razie przyjścia czwartej fali będzie zależeć od liczby osób w pełni zaszczepionych i od liczby ozdrowieńców.

"Czwarta fala pandemii jest bardzo blisko. Myślę, że mamy jeszcze kilka tygodni, żebyśmy wykorzystali ten czas na zaszczepienie się. Nie ma w tej chwili innej metody, abyśmy ustrzegli się przed wzrostem zachorowań i przed tzw. czwartą falą" - powiedział wiceszef resortu zdrowia.

Przyznał, że nie wie, jaka będzie skala nowych zachorowań na jesieni. "Nawet analitycy, którzy przygotowują nam modele prognozujące, nie są w stanie przewidzieć sytuacji, ponieważ czynnikiem decydującym jest liczba ozdrowieńców i osób w pełni zaszczepionych" - powiedział Kraska.

We wtorek 17 naukowców z interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN wydało stanowisko, w którym apelują, aby w obliczu czwartej fali koronawirusa poddać szczepieniom personel szkół i uczniów.

Według nich oprócz noszenia maseczek, wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji, delegowania nauczycieli do konkretnych klas i podziału uczniów na grupy niemające ze sobą kontaktu, metodą walki z wirusem są szczepionki.