Ponad 17,3 tys. uratowanych miejsc pracy dzięki pieniądzom z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego

Kończą się środki na ten cel, nie są już przyjmowane wnioski od firm - poinformował PAP wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz.

Powiatowe urzędy pracy zawarły z firmami (dane na 10 lipca) lub osobami, które prowadzą działalność gospodarczą ponad 8,2 tys. umów opiewających na ponad 71 mln zł. Ostapowicz dodał, że powstają oszczędności w programie, gdy firmy weryfikują swoje wnioski, ale pieniądze będą rozdysponowane w ramach już złożonych wniosków.

Do dyspozycji firm na ratowanie miejsc pracy w Podlaskim Pakiecie Gospodarczym jest kwota 72 mln zł. To środki z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020, które na pomoc firmom z walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa przyznał zarząd województwa podlaskiego.

Podlaski Pakiet Gospodarczy to - jak informował wielokrotnie wcześniej marszałek województwa Artur Kosicki - łącznie 177 mln zł z RPOWP na pomoc firmom w walce ze skutkami pandemii w gospodarce.

72 mln zł z tej kwoty to dotacje do wynagrodzeń pracowników mikro-, małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych, 70 mln zł to pieniądze na preferencyjne pożyczki. 35 mln zł przeznaczono na finansowanie kapitału obrotowego mikro- i małych firm, które z powodu pandemii odnotowały spadek obrotów.